Завершено расследование в деле об убийстве 15-летней девушки в Шяуляе

В начале июля прошлого года около контейнеров было обнаружено завернутое в ковер тело 15-летней девушки. Вскоре были задержаны четверо подозреваемых, младшей из подозреваемых было 14 лет.

"В ходе расследования были представлены разные мотивы. Один говорил о наговорах, личных отношениях. Но никто из подозреваемых не хотел раскрывать мотивы", - сказала прокурор Юрате Тамашаускене.

"Позиции обвиняемых разные, один признает вину, другие - нет или признают отчасти. В суде узнаем их позиции по выдвинутым обвинениям", - сказала прокурор.

Какую роль конкретный обвиняемый играл в убийстве, выяснить не удалось, их обвиняют в том, что они вместе убили девушку. Сначала расследовали убийство, позже дело переквалифицировали в жестокое убийство. Такое решение было принято после получения выводов экспертов, которые установили, что девушке было нанесено несколько десятков ударов.

Двое подозреваемых до сих пор находятся под арестом, один находится под интенсивным контролем, 21-летнему подозреваемому, которого подозревают в том, что он помогал в сокрытии преступления, назначена более мягкая мера пресечения. Сразу после преступления сообщалось, что подозреваемые сами вызвали полицию. Эта информация в ходе расследования была подтверждена.

"Подозреваемые сами вызвали полицию, сами сообщили. Но это их вину не смягчает, цель была одна - скрыть преступление", - сказал прокурор.

Журналисты Delfi выяснили, что за несколько дней до убийства жертва пропала. Ее поселили в доме опеки, но она туда не явилась.

"Ее объявили в розыск. 4 июля, в 14.30 ч. В полицию обратилась педагог дома опеки, в котором девушка должна была жить с 1 июля. Девочка указала, что все эти дни провела с подругами, жила в Зокняй, в заброшенном доме. С кем она была, называть отказалась", – сказала представитель полиции Гайлуте Смагрюнене.

Вечером того же дня девушка была убита.

Delfi выяснил, что один из подозреваемых - 1999 г.р. - уже не раз был судим, на его счету было и изнасилование малолетней, хранение наркотиков, грабеж и вождение без прав.