Досудебное расследование провели сотрудники Службы специальных расследований. В ходе расследования установлено, что врач Вильнюсской городской клинической больницы А. С. с сентября по декабрь 2021 г., предположительно, вымогал и получал взятки от 9 пациентов за действия при исполнении своих законных полномочий – оказание медицинских услуг. По данным следствия, общая сумма взяток, полученных врачом за этот период, составила 1400 евро. Врачу предъявлены обвинения по ч.1 ст. 225 УК (9 эпизодов преступной деятельности).

Обвинения в мелком взяточничестве (в соответствии с ч. 4 ст.225 УК) также предъявлены и врачу Вильнюсской городской клинической больницы А. Р.

По данному делу во взяточничестве проходят и два лица (в соответствии с ч. 4 ст.225 УК), которые, предположительно, дали взятки врачам, отмечается в пресс-релизе.

Это уже последнее переданное в суд дело о взяточничестве в Вильнюсской городской клинической больнице. Данное досудебное расследование было начато Отделом по рассмотрению заявлений Службы специальных расследований осенью 2021 года после получения заявления пациента о вымогаемой взятке.

В ходе расследования подозрения во взяточничестве были предъявлены бывшему руководителю этой больницы и еще 7 врачам. Установлено, что врачи Вильнюсской городской клинической больницы требовали и получали взятки от пациентов за оказание медицинских услуг и проведение операций. Суммы взяток колебались от 100 до 400 евро за медицинскую услугу.