Завершено расследование по делу о прошлогодних беспорядках - подозреваются 87 человек

Как сообщила в среду полиция, в ходе следствия было допрошено 319 свидетелей, 101 человеку вручены уведомления о подозрениях, однако досудебное расследование в отношении 14 человек было впоследствии прекращено.

"Таким образом, 87 подозреваемым предъявлены окончательные подозрения. Потерпевшими признаны 27 человек", - говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, четыре потерпевших подали гражданские иски о возмещении неимущественного ущерба на общую сумму 24 500 евро. Всего в связи с причинением вреда имуществу подано гражданских исков на сумму 92 600. евро.

В целях обеспечения гражданских исков во время досудебного расследования к имуществу стоимостью 173 900 евро применяется временное ограничение права собственности.

Также в ходе следствия к административной ответственности привлечено 22 человека.

Всего расследования охватывают 23 эпизода преступной деятельности.

Беспорядки у здания парламента в Вильнюсе вспыхнули вечером 10 августа прошлого года после митинга против введенных правительством ограничений в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не прошедших тестирование.

После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из здания парламента и выезд. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые, в свою очередь, забросали полицейских камнями.