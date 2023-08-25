Завершено расследование дела о похищении родителями троих малолетних детей

25 августа прокуратура сообщила, что расследование дела о похищении троих малолетних детей из дома опеки в Каунасе завершено.

Прокурор попросила суд назначить наказание обвиняемым за похищение детей и попытку нелегального их вывоза за границу с помощью штрафного приказа (приговор без заседания).

Прокуратура указала, что обращается с такой просьбой с учетом того, что оба обвиняемых признали свою вину, искренне сожалели о содеянном и согласились на такой исход дела.

Прокуратура просит назначить Вильчинскасу арест на 60 суток с отсрочкой исполнения на год и интенсивный контроль. Кроме того, обвиняемого просят обязать в течение 4 месяцев начать работать или встать на учет в Службе занятости, в течение 4 месяцев участвовать в программе исправления поведения – в групповых и индивидуальных программах позитивного отцовства, с 22 до 6 ч. обязать его находиться дома (исключение составляет время, проведенное на работе).