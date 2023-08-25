25 августа 2023 г. 12:20

Завершено расследование дела о похищении родителями троих малолетних детей

 
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Mindaugas Vilčinskas
Mindaugas Vilčinskas
Завершено расследование в деле о похищении родителями троих малолетних детей. Прокурор попросила суд вынести штрафной приказ (приговор без заседания), назначить родителям интенсивный контроль, обязать их устроиться на работу или зарегистрироваться в Службу занятости, участвовать в программах позитивного отцовства.

25 августа прокуратура сообщила, что расследование дела о похищении троих малолетних детей из дома опеки в Каунасе завершено.

Прокурор попросила суд назначить наказание обвиняемым за похищение детей и попытку нелегального их вывоза за границу с помощью штрафного приказа (приговор без заседания).

Прокуратура указала, что обращается с такой просьбой с учетом того, что оба обвиняемых признали свою вину, искренне сожалели о содеянном и согласились на такой исход дела.

Прокуратура просит назначить Вильчинскасу арест на 60 суток с отсрочкой исполнения на год и интенсивный контроль. Кроме того, обвиняемого просят обязать в течение 4 месяцев начать работать или встать на учет в Службе занятости, в течение 4 месяцев участвовать в программе исправления поведения – в групповых и индивидуальных программах позитивного отцовства, с 22 до 6 ч. обязать его находиться дома (исключение составляет время, проведенное на работе).

Вилчинскене прокурор просит также назначить арест на 60 суток с отсрочкой на 10 месяцев и интенсивный контроль. Кроме того, ее просят обязать в течение 4 месяцев начать работать или встать на учет в Службе занятости, в течение 4 месяцев участвовать в программе исправления поведения – в групповых и индивидуальных программах позитивного отцовства, с 22 до 6 ч. обязать ее находиться дома (исключение составляет время, проведенное на работе).

Вилчинскас сейчас находится под арестом, а Вилчинскене назначен интенсивный контроль - на ногу надет браслет, с 22 до 6 ч. она должна находиться дома.

Напомним, что супруги украли своих троих малолетних детей (5,7 и 9 лет) из каунасского дома опеки Pastogė 18 июля этого года. Через несколько недель поступила информация о том, что пограничники задержали подозреваемых в похищении детей Ингу и Миндаугаса Вильчинскасов около границы с Беларусью. Дети были переданы в дом опеки. Правоохрана предполагает, что родители с детьми пытались нелегально перейти границу Литвы с Беларусью.

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