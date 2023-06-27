Завершается поход "По тропам Вильнюса ногами пенсионеров"

"Вместе с участниками проекта и организацией Active Vilnius мы уже два раза прошли по 100-километровой тропе вокруг Вильнюса и своим примером доказали, что возраст не ограничивает возможности. Поэтому в этом году мы разнообразили маршруты, включив все 100 км трассы и подготовили для участников еще не изведанные тропы. Цель достигнута и с лихвой. На наши походы собиралось в два раза больше пенсионеров, чем год назад. Самым старшим было по 80 лет. Оказывается, потребность ходить с другими сверстниками - огромна. Это и движение, и общение, чего не хватает пожилым людям. Поэтому родилась наша новая инициатива – "Путешествия-встречи" – это походы для пенсионеров по европейским горам: в Татрах (Словакия, Польша), в Саксонии (Чехия, Германия)", – сказала автор проекта Елена Нарунене.