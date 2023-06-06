Сообщалось, что сама заведующая детского сада, находящегося на ул. Кауно, сказала, что плохо себя чувствовала, поэтому пришла на работу только чтобы оставить документы, работать она не собиралась, была записана к врачу.

"Мне с утра было плохо. В субботу и в воскресенье я была на свадьбе, наверное, там простыла, у меня болела голова. На работу я зашла, чтобы оставить документы, никуда из кабинета не выходила", – сказала она.

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Представитель отдела просвещения Клайпедского муниципалитета Лайма Прижгинтене подтвердила, что одна из ее подчиненных 29 мая побывала в детском саду Inkarėlis, чтобы зафиксировать факт отстранения директора от должности до окончания расследования.

Вопрос дальнейшей работы Саввы на посту заведующей детского сада Inkarėlis будет решаться 6 июня во второй половине дня.

Между тем, заведующая продолжает выполнять свои обязанности, сообщает портал kauno.diena.lt.

5 июня работники детского сада удивились, увидев заведующую на работе.

Савва созвала своих подчиненных и провела короткое собрание. Она принесла извинения за свой поступок и попросила предоставить ей еще один шанс.

"Вчера я собрала коллектив и извинилась, несмотря на то, что в тот момент я не была на рабочем месте, никакие функции не выполняла. Сейчас я жду выводы служебной проверки. Если мне дадут такой шанс, я хотела бы работать", – сказала Савва.