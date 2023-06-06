"Поведение директора дискредитирует систему образования и никак не сочетается с миссией детского сада, поэтому мы не видим возможности оставить Савву на посту заведующей детским садом. Такое поведение мы не потерпим не только в учреждении системы образования, но и в любом другой учреждении, находящемся под руководством муниципалитета", – сказал мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.

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Сообщалось, что инцидент имел место 29 мая. Сама заведующая детского сада, находящегося на ул. Кауно, сказала, что плохо себя чувствовала, поэтому пришла на работу только чтобы оставить документы, работать она не собиралась, была записана к врачу.

"Мне с утра было плохо. В субботу и в воскресенье я была на свадьбе, наверное, там простыла, у меня болела голова. На работу я зашла, чтобы оставить документы, никуда из кабинета не выходила", – сказала она.

Представитель отдела просвещения Клайпедского муниципалитета Лайма Прижгинтене подтвердила, что одна из ее подчиненных 29 мая побывала в детском саду Inkarėlis, чтобы зафиксировать факт отстранения директора от должности до окончания расследования.

Вопрос дальнейшей работы Саввы на посту заведующей детского сада Inkarėlis будет решаться 6 июня во второй половине дня.

Между тем, заведующая продолжает выполнять свои обязанности, сообщает портал kauno.diena.lt.

5 июня работники детского сада удивились, увидев заведующую на работе.

Савва созвала своих подчиненных и провела короткое собрание. Она принесла извинения за свой поступок и попросила предоставить ей еще один шанс.

"Вчера я собрала коллектив и извинилась, несмотря на то, что в тот момент я не была на рабочем месте, никакие функции не выполняла. Сейчас я жду выводы служебной проверки. Если мне дадут такой шанс, я хотела бы работать", – сказала Савва.