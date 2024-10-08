Заторы в столице еще не достигли пика: в числе причин и „странное“ планирование ремонтов

Ситуацию в столице в социальных сетях коротко прокомментировал и редактор Auto Bild Lietuva Витольдас Милюс. Он поделился с Delfi мыслями о том, что в хаосе виновны и новые водители, и изменение погодных условий, например, более интенсивный, чем летом, дождь.
„Одни, опасаясь сложных условий, едут слишком медленно, другие хотят ездить так, как ездили, когда условия были хорошими. Все куда-то спешат, разрушают гармонию, в результате быстрее не получается – бывает только медленнее“, – сказал Милюс.
Центр управления движением JUDU указал Delfi, что, по данным их системы, в первые недели сентября потоки на основных улицах города не были больше, чем в тот же период в другие годы. Несмотря на это, слаженное движение нарушено ремонтами и ограничениями в городе.
Это заметил и редактор Auto Bild Lietuva, выделив это, как одну из причин образования заторов.
„Перекопан почти весь Вильнюс, а реальные ремонты ведут лишь в некоторых местах“, – удивлялся Милюс.
Это вызывает недовольство водителей, часто кажется, что дороги перекопаны, а работы не проводят, параллельно замедляется движение.
С ним согласна и инструктор по вождению Ольга Жидовленкова. Она с учениками ездит по городу почти весь день, она заметила, что работы начаты во многих местах, но реально ничего не делают. Инструктор считает, что так подрядчики пытаются охватить как можно больше объектов.
„Видно, что бригада раскопала одну дорогу, оставила, поехала в другое место - перекопала и оставила. Это нерациональное проектирование и массовый ремонт доставляет всем неудобства“, – сказала Жидовленкова.
Она напомнила и о дальнейшем сужении дорог.
Инструктор школы вождения Draiveris Мантас Жичюс сказал Delfi, что еще одна причина заторов – мелкие ДТП на основных улицах, участники которых не сразу убирают машины с дороги.
Жидовленкова заметила, что ДТП часто происходят из-за разметки – знаки и разметка после ремонта месяца не появляется на дорогах p, вызывая трудности у приезжих.
„Кроме того, поскольку выезды из города запланированы по принципу бутылочного горлышка, если происходит ДТП, встает весь город“, – сказала инструктор.
Она заметила, что водители, которые попадают в ДТП, часто не решают спор самостоятельно, а вызывают полицию.
По словам Жидовленковой, литовцы часто состязаются и на дорогах, пытаются покрасоваться друг перед другом.
Жичюс подтвердил, что типичный литовский водитель - постоянно спешит, злится и не проявляет терпения. По его словам, литовцы склонны нарушать ПДД, чтобы сэкономить время.
Жичюс сказал, что проблему заторов можно было бы легко решить, если бы водители были более сознательными, сосредоточились бы на вождении, не спешили бы, не пользовались бы смартфонами за рулем. Это помогло бы избежать небольших ДТП, останавливающих движение.
Милю также считает, что для изменения ситуации нужно много времени, просвещения водителей и более ответственного отношения к другим.
Жидовленкова считает, что надо пересмотреть договоры о ремонте дорог, компании хотят получить как можно больше объектов, но нельзя им разрешать начинать ремонт на новом объекте, пока не закончен другой.
JUDU подчеркивает, что каждый может способствовать снижению заторов, выбирая альтернативные способы движения.
„Больше всего могут сделать жители, изменив привычки“, – сказал представитель JUDU Алексей Апанович.