Заторы в столице еще не достигли пика: в числе причин и „странное“ планирование ремонтов

Центр управления движением JUDU указал Delfi, что, по данным их системы, в первые недели сентября потоки на основных улицах города не были больше, чем в тот же период в другие годы. Несмотря на это, слаженное движение нарушено ремонтами и ограничениями в городе.

„Одни, опасаясь сложных условий, едут слишком медленно, другие хотят ездить так, как ездили, когда условия были хорошими. Все куда-то спешат, разрушают гармонию, в результате быстрее не получается – бывает только медленнее“, – сказал Милюс.

Ситуацию в столице в социальных сетях коротко прокомментировал и редактор Auto Bild Lietuva Витольдас Милюс. Он поделился с Delfi мыслями о том, что в хаосе виновны и новые водители, и изменение погодных условий, например, более интенсивный, чем летом, дождь.

Это заметил и редактор Auto Bild Lietuva, выделив это, как одну из причин образования заторов.

„Перекопан почти весь Вильнюс, а реальные ремонты ведут лишь в некоторых местах“, – удивлялся Милюс.

Это вызывает недовольство водителей, часто кажется, что дороги перекопаны, а работы не проводят, параллельно замедляется движение.

С ним согласна и инструктор по вождению Ольга Жидовленкова. Она с учениками ездит по городу почти весь день, она заметила, что работы начаты во многих местах, но реально ничего не делают. Инструктор считает, что так подрядчики пытаются охватить как можно больше объектов.