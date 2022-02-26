Заточенный в Киеве литовец рассказал, с чем приходится сталкиваться

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Журналист Delfi связался с гражданином Литвы, который не смог вовремя покинуть Киев и сейчас оказался заточен в этом городе. В городе настолько небезопасно, что люди боятся подходить к онам, в городе бесчинствуют диверсанты.
Sprogimas Kijeve šeštadienio rytą /Foto: Telegram
Sprogimas Kijeve šeštadienio rytą /Foto: Telegram

Эдвин Батурин сейчас находится в Киеве. В 18.45 ч. в субботу, в городе, по его словам, выли сирены, слышались звуки пролетающих самолетов, жителям до понедельника велели не выходить из дома.

"Я дома, до 8 ч. понедельника введен комендантский час. Никто не может выходить из дома. По телевидению сообщают, что во всех, кто выйдет на улицу, будут стрелять. Все это потому что много российских диверсантов, в течение часа все изменилось. До этого все было нормально", – сказал молодой человек.

Он заметил, что в понедельник жителям сообщать, что делать дальше.

"Все сидят дома, постоянно воют сирены. Я понял, что начали стрелять в мирных жителей, бомбят дома, страшно. Я сам был в Литве, моя девушка отсюда – я хотел ее забрать, но тут все началось. Знакомых литовцев у меня здесь нет. Здесь живет моя возлюбленная", – рассказал Батурин.

И него есть друзья в Польше, которые могли бы помочь, но сейчас нет никакой возможности покинуть город, и непонятно, когда появится.

Edvardas Baturinas negali palikti Kijevo
Edvardas Baturinas negali palikti Kijevo

"Невозможно попасть на железнодорожный вокзал, а это единственный безопасный путь в Польшу. Поскольку река делит Киев на правую и левую сторону, я не могу попасть на другую сторону, все мосты охраняет армия, стреляют по всем, кого видят. Люди знают, что сейчас никуда ехать нельзя", – рассказал молодой человек.

По его словам, у них есть электричество, интернет, но, возможно, ненадолго, в других городах этого уже нет, поскольку инфраструктуру выводят из строя российские оккупанты.

В Киеве у армии возникли проблемы из-за диверсантов.

Edvardas Baturinas negali palikti Kijevo
Edvardas Baturinas negali palikti Kijevo

"Они пытаются очистить город от этих людей, которые приехали сюда, по слова жителей, несколько месяцев назад и ждали, когда все начнется. Сейчас они выходят на улицы, пугают людей, вламываются в квартиры, магазины. Украинцы говорят, что они приезжие, что это российские диверсанты", – сказал Батурин.

Молодой человек рассказал, что он - экскурсовод, возит украинцев в Исландию. Он сказал, что прячется, не может делать фото, поскольку боится подходить к окнам.

"Сейчас ситуация очень опасная, насколько я слышал, приближается основная армия", – заметил он.

Молодой человек прислал фотографию своего паспорта, чтобы подтвердить свою личность.

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