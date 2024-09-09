Засуха заканчивается: после солнечного понедельника наступят перемены

Ждет еще один солнечный день. Осадков не ожидается. Поднимется юго-восточный ветер, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Воздух прогреется до 23–28 градусов, теплее будет на западе страны.
В ночь на вторник к Литве приблизится атлантический циклон с холодным атмосферным фронтом. Небо заволокут облака. Около полуночи на взморье придут дождевые тучи, утром они захватят небо на западной части страны. Пойдут обильные дожди, местами с грозами. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 12–17 градусов тепла.
Во вторник днем будет облачно с прояснениями и влажно. Во многих районах пройдут дожди. Возможны небольшие дожди с грозами. На западе страны осадки будут интенсивнее. В западной и центральной части Литвы воздух прогреется до 18–20 градусов, местами ожидаются сильные осадки – там может быть и на несколько градусов меньше. На востоке будет 21–23 градуса тепла.
В среду погоду обусловит атлантический циклон. И ночью и днем пройдут кратковременные дожди. Ночью температура опустится до 9–14, у моря до 15–17 градусов тепла. Днем будет 20–23 градусов тепла, на юге немного теплее.
В четверг Литва попадет в зону низкого атмосферного давления. Ночью дожди пройдут лишь местами, будут небольшими, днем осадки ожидаются только на востоке страны. Ночью будет 11–16, днем 21–26 градусов тепла, теплее будет за Неманом.
В пятницу придет новый циклон. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются небольшие дожди. Днем местами будут идти интенсивные дожди с грозами. Ночью 12–17, днем 21–26 градусов тепла.
В выходные будет тепло, однако погода будет переменчивой. В субботу велика вероятность дождя, особенно на западе страны, – там из-за осадков будет прохладно. В воскресенье дожди прекратятся, по-прежнему будет тепло.