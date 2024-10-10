Заслуживающие внимания смотровые башни, с которых открывается великолепный вид

Шилинишкская (Гинучайская) смотровая башня

В Аукштайтийском национальном парке, рядом с Гинучай, стоит телекоммуникационная башня высотой 60 м. На высоте 30 м оборудована площадка, с которой можно полюбоваться окрестностями.

Это одна из первых смотровых башен в Литве, с которой открывается великолепный вид на Шилинишкский хребет, озеро Пакасас и его полуострова. В прошлом году башня получила имя „Башни приятелей“.

Меркинская смотровая башня

В Меркине (Дзукийский национальный парк) стоит смотровая башня высотой 26 м. Ее силуэт напоминает растущие здесь сосны с их кронами.