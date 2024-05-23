2024.05.23 09:48

"Защита от варварских действий": в Вильнюсе будут протестовать против закрытия музеев

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Вильнюсское городское самоуправление
Вильнюсское городское самоуправление
ФОТО: DELFI / Rinatas Chairulinas

В четверг представители общественности, выступающие против реорганизации сети музеев Вильнюса, возле городского муниципалитета организуют акцию протеста.

По словам организаторов, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас отказался встретиться и обсудить судьбу нескольких музеев писателей, поэтому в четверг к столичному муниципалитету приглашаются все, для кого важна "защита Вильнюса от варварских действий“.

На прошлой неделе столичный совет в целях оптимизации музейной сети города принял решение ликвидировать музей-усадьбу Маркучяй (бывший Литературный музей Пушкина). Его коллекцию передадут Вильнюсскому городскому музею, отделом которого затем и станет музей в Маркучай. Последнему будет передана и коллекция мемориальной квартиры-музея Беатриче Гриневичюте. Вместо музеев предполагается создать их подразделения.

Кроме того, советом городского самоуправления было принято решение подключить мемориальные дома трех писателей к организации „Вильнюсский литературный город ЮНЕСКО“. Дом Венцловы, расположенный на улице Паменкальнё, и квартиры В. Миколайтиса-Путинаса и В. Креве-Мицкявичюса, расположенные на улице Тауро, предполагается открыть под литературные резиденции.

Представители Вильнюсского муниципалитета подчеркивают, что принятое решение пока „носит формальный характер, позволяющий начать правовые изменения в сети учреждений“. По их словам, более четкая концепция содержания институтов должна быть представлена ​​в ближайшие девять месяцев.

На прошлой неделе представители общественности, выступавшие против таких преобразований, призвали жителей подписать петицию. За требование остановить уничтожение музеев уже подписались более 1,5 тыс. жителей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии