Защита от домашнего насилия: в Литве было выдано более 8000 охранных ордеров

"С начала года было выдано более 8 тыс. охранных ордеров и таким образом предоставлена большая защита лицам, сталкивающимся с риском стать жертвами насилия“, – заявил в понедельник в эфире радиостанции LRT заместитель начальника Бюро общественного порядка Миндаугас Акелайтис.

"С июля прошлого года их должно было быть около 16 000 За полгода тоже должно было быть 8 000-9 000“, – отметил сотрудник полиции.