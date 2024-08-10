Защита товара в магазине удивила – торговцы всеми силами стараются защититься от воров

Торговцы заметили, что некоторые воры относятся к своей деятельности, как к бизнесу и приходят в магазин даже после того как их поймают.

В конце июня Delfi писал о том, что Литовская ассоциация торговых компаний предлагает запретить попавшимся на краже лицам в течение определенного времени входить в магазины. А владелец сети Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что около входа в магазины можно установить видеокамеры, которые будут связаны с полицейскими серверами.

Обычно на дорогих товарах бывает защита от воров, но сейчас такая защита появилась и на продуктах.