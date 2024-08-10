Защита товара в магазине удивила – торговцы всеми силами стараются защититься от воров

Торговцы заметили, что некоторые воры относятся к своей деятельности, как к бизнесу и приходят в магазин даже после того как их поймают.
В конце июня Delfi писал о том, что Литовская ассоциация торговых компаний предлагает запретить попавшимся на краже лицам в течение определенного времени входить в магазины. А владелец сети Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что около входа в магазины можно установить видеокамеры, которые будут связаны с полицейскими серверами.
Обычно на дорогих товарах бывает защита от воров, но сейчас такая защита появилась и на продуктах.
В социальной сети Reddit пользователь поделился фотографией из магазина Maximа на ул. Тускулену, в Вильнюсе. На фото видна защита на банках с красной икрой..
Пресс-секретарь Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала Delfi, что для защиты товаров используют и визуальные и незаметные средства, а также видеокамеры. На фото, по ее словам, визуальное средство защиты.
По ее словам, чаще всего из магазинов воруют те товары, которые можно продать на „теневом“ рынке: алкоголь, кофе, косметика, икра, сливочное масло, сыр, мясные изделия. Часто воруют лотерейные билеты.
„С помощью защиты мы оберегаем алкоголь, косметику, бытовую технику, игрушки и даже продукты, например, дорогие мясные изделия, икру, сыры и др“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.
По ее словам, есть штатные воры, которые неоднократно воруют в разных магазинах.
Однако превенция и штрафы не отваживают воров, на счету которых по 10–30 судимостей, сказала представитель Maxima.