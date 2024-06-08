Зарубежные СМИ пишут о борьбе литовцев и латышей из-за холодного борща

Реакция вильнюсцев была оперативной - уже на следующий день „Go Vilnius“ поделилась песней, в которой они утверждают, что холодный борщ все-таки литовский.
Этот поединок не остался незамеченным, о нем уже пишут зарубежные СМИ. „Холодный борщ – главное кулинарное блюдо Латвии, Литвы и всей Восточной Европы. В этом году в столице Литвы Вильнюсе прошел Pink Soup Festival, посвященный празднованию этого блюда. Однако туристическое агентство города также начало публичный конфликт с Латвией, утверждая, что литовский вариант супа лучше“, - говорится на сайте американской радиостанции „The World“.
Журналисты даже связались с представителем „Go Vilnius“ Гинтаре Кавалюнайте, которая пояснила, что латыши едят холодный борщ с черным хлебом. С другой стороны, литовцам такая вкусовая привычка непонятна – ведь в Литве холодный борщ с отварным картофелем. Между тем, представитель Рижского агентства по туризму Мадара Ога утверждает, что латыши едят все с ржаным хлебом, поэтому латвийский холодный борщ не являются исключением. Она также сказала, что латыши немного завидуют литовцам, проводящим такой фестиваль.
Напоминаем, что Pink Soup Fest прошел в Вильнюсе во второй раз. Во время этого фестиваля был установлен рекорд - 1200 человек сидели за общим столом и одновременно ели холодный борщ.