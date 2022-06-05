Зарплата украинки в Клайпеде составила 360 евро, работодатель уверяет, что проблема в налоговой системе

Delfi недавно писал о находящейся в КСЭЗ компании Baltijos Eukutecas. Позже с редакцией связалассь Лина, которая помогает беженке из Украины, и рассказала, как она спасала свою подопечную от неадекватной зарплаты. Глава Baltijos Eukutecas Ина Вайцекаускене уверяет, что критика компании неадекватная, правда, она признала, что велись дискуссии и сейчас компания платит всем украинкам такие же зарплаты, как и литовцам.

Оксана (настоящее имя украинки редакции известно) сказала, что благодарна за возможность работать, но признала, что сначала зарплата была неудовлетворительной - ниже минимальной.

"Лина вмешалась и решила проблему. Нам сейчас платят нормально. 560 евро "на руки". (Мы получали) около 360 евро. (...) Было собрание, нам сказали, что будут платить столько же, сколько литовцам", – сказала она. По ее словам, ей говорили, что меньше платили, потому что она проработала меньше 6 месяцев.

"Мы же не знаем ваши законы. Я сказала Лине, она заявила, что прожить на такие деньги невозможно", – прибавила она.

Вайцекаускене сказала, что сложно определить, считают себя украинки постоянными жителями Литвы или нет.

"Нам прислала документ ГНИ. В нем есть такое предложение: если украинец считает себя постоянным жителем Литвы, то можно применять ННМ (…). Я всех предупредила: я буду платить столько, сколько полагается, но что потом будет с налогами - я не знаю", – объяснила Delfi Вайцекаускене.

Она заверила, что сейчас уже считает ННМ украинцам, как и всем гражданам Литвы.

ГНИ пояснил Delfi, что беженцы из Украины во время нахождения в Литве могут считаться постоянными жителями Литвы в налоговом плане.



Представитель ГНИ Рута Асадаускайте прибавила, что работодатель должен быть заинтересован в применении ННМ по простой причине: за счет государства беженцы смогут получать более высокую зарплату. Это исключение касается только беженцев из Украины.