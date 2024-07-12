Зарплата доярки – 2000 евро "на руки": фермеры предлагают жилье и питание, но работников не находят

На платформе Skelbiu.lt можно найти немало объявлений о вакансиях в сфере сельского хозяйства, зарплаты колеблются в пределах от минимальной до нескольких тысяч евро „на руки“.
Например, в Кайшядорском районе фермер ищет помощника для работы на складе зерна, зарплата – 924 евро „на руки“. В Кельмесском районе предлагается работа на ферме, предлагают место для всей семьи. Зарплата от 1000 евро „на руки“.
В Алитусском районе ищут подсобного работника на молочной ферме, зарплата – 1000-1500 евро „на руки“, предлагают жилье и питание.
А в Мажейкяйском районе доярке предлагают зарплату 1000–2000 евро „на руки“. В Рокишкском районе компания Auginimo formulė ищет доярку и предлагает ей зарплату 1000-1400 евро „на руки“.
В Плунгесском районе доярке предлагают зарплату в размере 1000–1500 евро „на руки“ плюс проживание.
Комбайнерам, мастерам, работающих с техникой, трактористам Немалая часть фермеров предлагает работникам жилье.
Председатель Литовского союза фермеров Раймундас Юкнявичюс сказал Delfi, что больше всего фермеры страдают от нехватки рабочих рук. Особенно не хватает квалифицированных работников, которые могут работать с современной техникой.
„Тут конкуренция самая большая, поскольку способные, квалифицированные люди нужны во всех сферах. Общая тенденция такова, что в сельской местности ощущается большая нехватка рабочей силы.
В сельской местности не хватает рабочих рук, молодежь ищет не только хорошую работу, но и хорошие условия жизни. Школы, детские сады, другие услуги, в сельской местности этого не хватает. Тут фермеры не могут конкурировать, несмотря на хорошую зарплату, люди покидают сельскую местность“, – сказал Юкнявичюс.
Он подчеркнул, что люди живы не только работой и деньгами, в деревнях не хватает учебных учреждений, медицинских услуг. Их работодатели предоставить не могут.
Юкнявичюс сказал, что крупные хозяйства трудоустраивают иностранцев.
„Иностранцы к фермерам могут попасть, есть такая возможность, но часть фермеров не знают о такой возможности и не все ею пользуются. Я не могу сказать, что фермеры не принимают на работу иностранцев, но тенденция такова, что в хозяйствах чаще всего работают местные“, – сказал Юкнявичюс.
Президент Литовской ассоциации производителей молока Йонас Вилёнис сказал, что ситуация в хозяйствах неважная – не хватает работников, сами фермы хиреют.
Он заметил, что работников не хватает практически во всех хозяйствах – нет ни сборщиков ягод, ни доярок, ни трактористов. В деревнях никого не остается.
„Если у кого-то есть семья, то работает, не хватает техников, ветеринаров, агрономов, осеменителей. Ищем, везем из Украины, а что делать. Попробуй сейчас найти молодого работника, все в города уехали, никого нет. Одни пенсионеры или горожане, скупившие усадьбы“, – сказал Вилёнис.
По словам собеседника, из 257 000 молочных хозяйств осталось 10 000. Из них лишь в 42 больше 500 коров. Больше 100 коров в 254 хозяйствах, остальные еще меньше. Однако число малых хозяйств с каждым годом сокращается.
Вилёнис сказал, что у фермеров только один выход - только ввоз работников из заграницы.
„В Англии, Германии и в Дании работают литовцы, поляки, россияне, украинцы. Сами датчане и немцы только хозяева, работников нанимают в третьих странах. Иного выхода нет, все сложно. Когда от коров хозяйства откажутся, деревни не осталось. Будут там спальные районы городов“, – сказал Вилёнис.
Служба занятости заметила, что в июне в сфере сельского хозяйства было 455 свободных рабочих мест. В основном ищут неквалифицированных работников, трактористов, подсобных работников, работников на фермах.
Предлагают зарплату от минимальной до 5000 евро (комбайнеру). Средняя зарплата – 1400 евро „на бумаге“.