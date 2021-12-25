Заражение "омикроном" отличается от других штаммов: симптомы могут появиться раньше и они - другие

"Этот штамм появился в очень неподходящее время", - сказала Кэтрин Пелинг, член Консультативного комитета по процессам иммунизации, который помогает Центрам по контролю и профилактике заболеваний в принятии решений по вакцинам.

Об омикроне известно не так много, эксперты медленно собирают информацию об этом штамме коронавируса, его влиянии на вакцинированных, непривитых людей и тех, кто уже переболел COVID-19. Например, известно, люди, заразившиеся омикроном, болеть начинают раньше, и, по данным nbcnews.com, симптомы отличаются от симптомов других штаммов.

Каковы симптомы штамма омикрон

По предварительным данным, омикрон вызывает у большинства людей легкие недуги, аналогичные простудным заболеваниям, по крайней мере, после вакцинации.

Пелинг перечислил наиболее выраженные симптомы омикрона: кашель, утомляемость или слабость, боль в горле и насморк.

По словам эксперта, запах и вкус у зараженного омикроном практически отсутствуют. Правда, Пелинг и другие эксперты подчеркивают, что данные о симптомах основаны только на сообщениях об инфекции омикроном, а не на научных данных.

Как отметил д-р Брюс Ли, преподаватель общественного здравоохранения из Нью-Йорка, рекомендуется относиться ко всем сообщениям как к сдержанным, поскольку это отзывы людей, и они могут отражать определенный сегмент населения - молодых, здоровых людей, или тех, кто был вакцинирован.

"Очевидно, что если человек вакцинирован, особенно после получения бустерной дозы, омикрон вызывает менее серьезную инфекцию, - сказал доктор Уильям Шаффнер, эксперт по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Нэшвилла. - Пока у нас нет дополнительных данных о том, как омикрон влияет на непривитых людей".

Сообщается, что один непривитый мужчина, шестидесятилетний житель Хьюстона, умер после заражения омикроном в прошлый понедельник.

Появляется все больше свидетельств того, что штамм омикрон не влияет на легкие так сильно, как предыдущий штамм. Тем не менее, исследование Гонконгского университета (которое еще не было проанализировано другими исследователями) показало, что штамм омикрон менее опасен для легких, но быстрее покрывает дыхательные пути.

По словам доктора Хью Кассиэра, директора больницы Sandra Atlas Bass Heart Hospital в Нью-Йорке, симптомы омикрона больше напоминают бронхит, чем пневмонию.

"Пациенты с тяжелым бронхитом не чувствуют одышки, кашляют, у них выделяется мокрота, - сказал он. - А люди с пневмонией задыхаются и чувствуют себя хуже, чем при бронхите".

В любом случае самостоятельно ставить диагноз не рекомендуется, тем более что дельта-штамм продолжает циркулировать и количество заболевших гриппом также увеличивается. По этим причинам врачам настоятельно рекомендуется проверять пациента на коронавирус, если присутствуют симптомы гриппа или простуды.

Как долго длится инкубационный период омикрона?

По первоначальным ограниченным данным, инкубационный период штамма омикрон короче, чем у других штаммов - у инфицированного человека симптомы появляются через неделю или даже три дня (может и раньше).

Однако необходимы более подробные исследования, естественно, что инкубационный период для высококонтагиозных вирусов, таких как штамм омикрон, короче. Ведь цель вируса - заразить как можно больше людей и как можно быстрее.

"Вот почему люди заражаются намного быстрее", - сказала Анита Гупта, анестезиолог из больницы Медицинской школы Джонса Хопкинса. По ее словам, инкубационный период может быть короче или длиннее, в зависимости от нескольких переменных - возраста, текущих проблем со здоровьем и вакцинации.

Когда следует делать тест на коронавирус?

Учитывая, что инкубационный период штамма омикрон может быть короче, Шаффнер советует делать тест через 72 часа, если человек контактировал с зараженным.