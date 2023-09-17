Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами: это очень жесткая риторика

"Регламент - это документ по применению, а комиссия поясняет, как применять регламент. По сути разъяснение комиссии жесткое", – сказала собеседница.

"ЕК подробно описала свое предложение, в нем указано, что на территорию не могут въезжать зарегистрированные в России автомобили, автомобили с российскими номерами, значит, если они приезжают – это нарушение санкций, значит, могут применяться соответствующие действия", – продолжила она.

"Каждый раз, когда мы утверждаем тот или иной пакет санкций, скажем, 10 или 11, мы дополняем эти приложение, расширяем список. Последнее расширение было в июне. В него включили прицепы, полуприцепы и автомобили, тут возник вопрос применения санкций, ведь указано просто "автомобили". Должно ли это распространяться на произведенные в России автомобили или на все въезжающие? Комиссия в пятницу представила свою оценку, рекомендации про применению этой статьи", – сказала вице-министр.

По словам Нелюпшене, часть регламента, запрещающего ввоз и импорт из России в Литву – действует давно и постоянно дополняется.

Согласно разъяснениям ЕК, въехавшие на территорию Литвы и других стран ЕС машины с российскими номерами должны быть конфискованы. Правда, сейчас речь идет не только об автомобилях, но и о других личных вещах граждан РФ.

"Калининградский транзит распространяется на граждан РФ, и, конечно, это транзит грузов, ему тоже посвящается регламент ЕК, в вопросе товаров, попавших под санкции", – сказала она.

"Калининградский транзит - это, в первую очередь, перевозка пассажиров. Пассажир может ехать на поезде, на автомобиле – он в течение 24 должен пересечь территорию. Есть два документа, регламентирующих способы пересечения. Один - специальный документ облегченного транзита, другой – шенгенская виза, тогда мы видим, что человек в течение 24 ч. должен выехать из Литвы в Калининград", – пояснила Нелюпшене.

Несколько дней назад министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что дополнительные разъяснения нужны, чтобы Литва могла оценить фактор Калининградского транзита. Сейчас известно, что в Литву зарегистрированные в РФ автомобили могут попасть только если они едут транзитом в Калининград .

"Что касается других вещей, то ЕК представила, жесткий регламент по автомобилям, поэтому надо хорошо знать, что делать с другими вещами, указанными в той же статье, поскольку ограничен ввоз и импорт некоторых товаров", – сказала вице-министр.

"Это ювелирные изделия, смартфоны, средства передачи связи, различная техника. Это очень широкий список", – заметила собеседница.

Дискуссий и неизвестных моментов пока много.

"Я думаю, пока мы ждем разъяснений ЕК по вопросу других вещей, нужно руководствоваться здравым смыслом, если человек везет личные вещи, тут дело другое. Только надо иметь в виду, что сейчас со стороны России в Литву въезжает немного людей, въезд в Литву ограничен. Ограничены и возможности выдачи виз, есть гуманитарные случаи и другие исключения", – сказала Нелюпшене.