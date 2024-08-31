Запрет на рекламу алкоголя и табака в Европе: в Литве – не самые жесткие правила

По данным исследования, 10% жителей Литвы хотя бы раз в год играют в азартные игры, а у каждого десятого есть склонность к зависимости. Однако реклама азартных игр в Литве не запрещена, несмотря на то, что у нас есть пример – запрет на рекламу алкоголя и табака принес результат. Кому это выгодно – обществу или предпринимателям, это уже иной вопрос, ведь специалисты все еще видят в запрете на рекламу немало прорех, а потребителя иногда считают глупее, чем он есть на самом деле.