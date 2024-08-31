Запрет на рекламу алкоголя и табака в Европе: в Литве – не самые жесткие правила

Член президиума Литовского бюро по стандартам рекламы Индре Бараускене сказала, что „правила игры“ для разного бизнеса, связанного с продажей вызывающих зависимость изделий, неодинаковые. Упоминание табака строго запрещено, производители алкоголя прикрываются словом „безалкогольный“ и создают версии безалкогольных товаров для рекламы своего бренда, а игровой бизнес рекламируют даже по телевидению.
„Чего стоит хотя бы суд из-за рекламной кампании „И глухарю понятно“, посвященной огласке темы безалкогольных напитков. По действующим законам, в Литве можно рекламировать безалкогольное пиво, а безалкогольную настойку – нет“, – заметила эксперт.
Кроме того, под словом „безалкогольный“ прячут рекламу всего бренда, а потребители прекрасно понимают, что есть и другая версия напитка. Однако представители Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем (ДКНТА) не видят проблемы в создании рекламы безалкогольных напитков. По их словам, расширение рынка безалкогольных напитков приветствуется, однако упаковка и дизайн рекламы должен демонстрировать, что продукт безалкогольный. Так, по мнению представителей департамента, это не побуждает потребителя покупать алкогольный напиток этого бренда.
„Нарушение запрета на рекламу алкоголя появятся, если компания будет продавать и производить алкогольный и безалкогольный напиток, а безалкогольный в рекламе будет похож на алкогольный. Мы предлагает не отмечать алкогольную продукцию теми же брендами и использовать другой дизайн бутылок, упаковок, этикеток. Мы предлагаем найти уникальную идею рекламы, если не достаточно записи „безалкогольный“, – пояснили представители ДКНТА.
Именно из-за сходства безалкогольной настойки с алкогольной, была оштрафована компания Vilniaus degtinė.
Сообщается, что принятые меры принесли пользу
На вопрос о реальном результате влияния запрета, представители Минздрава сказали, что в Литве алкоголь покупают реже.
„За последние 5 лет на 9% сократилось число жителей, которые употребляли алкоголь раз в неделю и реже. Кроме того, стало меньше жителей, которые употребляют алкоголь раз в неделю неумеренно“, – отмечает Минздрав.
По словам директора Республиканского наркологического центра Аушры Ширвинскене, запрет на рекламу - лишь одна составляющая, помогающая снизить употребление алкоголя.
„Повышение цен на алкоголь с помощью повышения акцизов, ограничение рекламы и запрет, а также снижение доступности алкоголя – вот рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения меры. Доказано, что они нужны, действенны и должны применяться“, – заметила Ширвинскене.
Именно комплексные меры, по данным специалистов ДКНТА, дали результат в Литве: повышение акциза, сокращение времени продажи алкоголя, повышение возрастного ценза и запрет на рекламу.
Запреты сродни курьезам
Регулирование рекламы или ее запрет, по словам экспертов, могло быть действенной мерой если бы закон был логичным. Однако на практике немало крайностей. По словам Бараускене, часто за запретами забывают о важности воспитания.
„С точки зрения строгого контроля, все может быть рекламой, если упоминается продукт, поэтому в публичных местах наблюдаются курьезы - детская сказка о лесных зверях, которые делают из яблок кальвадос, была запрещена из-за рекламы алкоголя, и потребовалось вмешательство Главного административного суда Литвы, чтобы устранить эти нелогичные действия“, – сказала она.
По словам Бараускене, такие решения не всегда удается отменить, поэтому даже сказки признают рекламой. Особенно жестко относятся к рекламе табачных изделий.
„Сегодня у нас есть дела, в которых инструкция по безопасному использованию прибора для нагревания табака была признана запрещенной рекламой. Суды не стали вникать и искать баланс между необходимым информированием потребителя и запрещенной рекламой. По их мнению – лучше запретить такую информацию, чем информировать потребителя о легальном продукте и его безопасности“, – удивлялась специалист.
Рекламу запрещают не только в Литве
Реклама алкоголя ограничена и регламентирована во всем Евросоюзе. Чаще всего устанавливают время, когда по телевидению или радио нельзя рекламировать алкоголь. Правда, бывают и другие решения.
По данным журналистов испанского портала El Confidencial, в Испании рекламировать алкоголь не могут лица младше 21 года, а журналист румынского портала HotNews Себастьян Прикоп отметил, что в их стране ограничено время рекламы и ее содержание. У потребителя не должно возникнуть мысли, что алкоголь даст положительный стимул в карьере или личной жизни. Содержание регулируют и в Испании.
На юге Европы реклама еще более жесткая. El Confidencial отмечает, что любая реклама табака, за исключением специализированных магазинов, запрещена. В СМИ нельзя использовать образы курящих людей, запрещено упоминать табачные бренды. Румыния ввозит ужесточения постепенно, но саму рекламу полностью не запрещает.
„До мая этого года была запрещена реклама по радио и телевидению, однако парламент принял решение расширить ограничение. Отныне все табачные изделия, включая электронные сигареты, нельзя рекламировать на улице, если место находится ближе 200 м от учреждений здравоохранения“, – сказал Прикоп.
Вопрос азартных игр еще открыт
По словам Ширвинскене, стоит подумать о запрете рекламы азартных игр. В Литве это одна из самых серьезных зависимостей. Тут помочь могут лишь комплексные решения.
„Научные исследования показали, что число зависимых от игры людей прямо пропорционально доступности таких мест. Не менее важную роль играет реклама, она информирует людей о местах, где можно играть, о видах игр. Это действует на игроков, особенно на зависимых“, – заметила собеседница.
В Литве сейчас реклама азартных игр ограничена. Можно показывать только название компании, называть вид игры. Однако для зависимых людей этого достаточно, чтобы проблема прогрессировала. По данным Минфина, сейчас обсуждают полный запрет такой рекламы. Если примут поправки к законам, то названия таких заведений можно будет увидеть только на зданиях, в которых они находятся. По мнению экспертов, если не придумают, как обойти запрет, то мера будет действенной.
Похоже, если парламент примет такие поправки, запрет в Литве будет жестче, чем на юге Европы. В Литве введут полный запрет на рекламу, а в Румынии и Испании, по данным изданий El Confidencial и HotNews, ограничено лишь время показа рекламы, в Испании дополнительно действуют ужесточения в сфере спонсирования спортивных мероприятий такими компаниями – как команд, так стадионов или мероприятий.
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