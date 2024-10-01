Запрет: Литва в течение полугода не впустила 66 авто с российскими номерами

„Поскольку до полного запрета автомобилей с номерами РФ был переходный период, в течение которого физические лица могли растаможить автомобили или покинуть ЕС. Поэтому таких автомобилей не так много“, - сказал агенству Elta И. Лидейкис.



Запрет не распространяется на граждан России, путешествующих на транспортных средствах, зарегистрированных в России, транзитом в Калининградскую область или из нее по упрощенному транзитному документу (УТД). Такой транзит через территорию Литвы не может продолжаться более 24 часов. Во время транзитного движения в транспортном средстве должен находиться его владелец.