Запрет: Литва в течение полугода не впустила 66 авто с российскими номерами

В рамках выполнения Литвой санкционных требований, установленных Советом Европы, лица, имеющие автомобили с российскими номерами, считаются нарушившими положения правовых актов – им может быть назначен штраф или конфискация автомобиля.
По словам таможни, решение принято только о конфискации одного автомобиля, но сейчас оно обжалуется в суде.
Ирмантас Лидейкис, начальник Отдела кадров и коммуникаций Департамента таможни, указал, что большинство транспортных средств, зарегистрированных в России, были растаможены или покинули страну еще до даты вступления запрета в силу.
„Поскольку до полного запрета автомобилей с номерами РФ был переходный период, в течение которого физические лица могли растаможить автомобили или покинуть ЕС. Поэтому таких автомобилей не так много“, - сказал агенству Elta И. Лидейкис.
Запрет не распространяется на граждан России, путешествующих на транспортных средствах, зарегистрированных в России, транзитом в Калининградскую область или из нее по упрощенному транзитному документу (УТД). Такой транзит через территорию Литвы не может продолжаться более 24 часов. Во время транзитного движения в транспортном средстве должен находиться его владелец.
В разъяснениях ЕК, обновленных в сентябре прошлого года, указывалось, что на территорию ЕС, даже временно нельзя ввозить автомобили или другие личные вещи, подпадающие под санкции, такие как фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты, бритвенные принадлежности, шампунь, мыло и другие товары.