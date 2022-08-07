29 штрафов выписано жителям Каунаса, один человек оштрафован в Клайпеде.

Лицам, курящим на балконах домов в столице, выносилось устное предупреждение.

Запреты - в 2 тысячах жилых домов

Как сообщил BNS начальник управления общественного порядка Каунасского самоуправления Гинтарас Гатулис, в настоящее время курение запрещено на балконах 323 многоквартирных домов города.

"За время действия запрета поступила 31 жалоба жителей на соседей, курящих на балконах, и 360 недовольств по поводу запрета на курение. На 29 человек составлены протоколы, наложены соответствующие штрафы", - сказал представитель муниципалитета.

В Клайпеде запрещено курение на балконах 214 многоквартирных домов, рассматривается еще десяток заявлений.

"С начала 2021 года было сделано 12 устных замечаний и составлен один протокол об административном правонарушении", - сообщили BNS в муниципалитете портового города.

В то же время курение было запрещено на балконах, террасах и лоджиях 1551 многоквартирного дома в столице, но еще ни один человек не был оштрафован.

"В теплое время года мы получаем 50-60 жалоб в месяц, в холодное время года - 20-30 в месяц. Мы также получаем от одного до трех запросов в месяц о наказании тех, кто курит на тех балконах, где есть запрет, но мы пока не оштрафовали ни одного из них", - сказал BNS заместитель директора администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас.

По его словам, законом предусмотрено, что лица, подавшие жалобу, также должны представить фото или видео курильщика — доказательство, на котором хорошо видно, кто курит.

"Обычно люди не могут это обеспечить, а иногда это и невозможно обеспечить, потому что нет реальных возможностей заснять курильщика на 12 этаже с земли, а через край балкона не перелезешь. Но после получения жалобы мы связываемся с жильцами квартиры, на которую жалуются, информируем их о действующем запрете, призываем соблюдать требования правовых актов, жить дружно с соседями", - сказал А. Бужинскас.

Полиция не собирает данные

Представитель полиции Рамунас Матонис сказал BNS, что не может точно сказать, сколько человек было оштрафовано за курение на балконах, потому что эта информация не собирается отдельно - она ​​классифицируется как общая информация о нарушениях, связанных с табачными изделиями.

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 1364 нарушения, связанных с табачными изделиями, в этом году - 1106 таких нарушений.

Поправки к закону, предусматривающие запрет курения на балконах многоквартирных домов, когда против этого возражает хотя бы один житель дома, вступили в силу в начале прошлого года. Однако на самом деле такие запреты в многоквартирных домах были введены полтора года назад — в феврале прошлого года.

Если вы хотите, чтобы курение в многоквартирном доме, в котором вы проживаете, было запрещено, вы должны обратиться в муниципалитет. В этом случае возле многоквартирного дома или внутри него устанавливаются таблички о действующем запрете.

Если соседи не возражают, курильщики должны следить за тем, чтобы дым не попадал в помещения других жильцов дома.

При обнаружении нарушения владелец помещения, где кто-то курил, должен предоставить властям данные курильщика, а если он откажется это сделать, то ему самому грозит штраф.

Лицу, незаконно курящему на балконе многоквартирного дома, грозит предупреждение или штраф в размере от 20 до 50 евро, а при повторном нарушении – от 50 до 90 евро. Владельцам помещений, не предоставившим данные о курильщике, грозит штраф от 30 до 60 евро, а в случае повторных нарушений – от 60 до 120 евро.

Протоколы о нарушениях могут составлять как сотрудники полиции, так и сотрудники органов правопорядка муниципальных администраций.

С 2007 года в Литве запрещено курение в заведениях общественного питания, барах, клубах и других подобных объектах.