Запомните на всю жизнь: как распознать яму в море и как из нее выбраться

Почему ямы в море такие опасные? Заместитель директора Klaipėdos paplūdimiai Александр Сиакки сказал, что после того как волны попадают на берег, вода должна вернуться в море – а вернуться ей легче там, где есть яма. Так образуются опасные течения, уносящие в море и не дающие вернуться на берег.
"Ямы бывают разной величины – и 10, и 20 метров, и 5 или 2 метра. Когда человек попадает в яму, отбойное течение не пускает его назад на берег. Это то же самое, что плыть в реке против течения", – сравнил спасатель.
Если вы думаете, что, не заходя далеко в море, избежите ям - вы ошибаетесь. По словам Сиакки, яма может быть у самого берега, и в 10–20 м от берега – все зависит от рельефа морского дна.
Если, купаясь, вы почувствовали, что вас несет отбойное течение, Сиакки рекомендует не паниковать и стараться не расходовать энергию напрасно – это важное правило, которое поможет выбраться.
"Первое - никакой паники, успокойтесь и держитесь у поверхности. Не тратьте энергию напрасно, не пытайтесь плыть к берегу. Важно следить за волнами, чтобы человека не накрыла волна, и он не нахлебался воды. Если не можешь вернуться на берег, надо плыть в море, смотреть, откуда дует ветер, медленно уходить в сторону - вправо или влево. Просто плывите к разбивающимся волнам, где видите их гребни – эти волны помогут вам выбраться на берег", – советует Сиакки.
Там, где есть ямы, обычно нет красиво падающих волн, там волнение хаотичное. Итак, когда вы идете купаться, избегайте мест с хаотичным волнением – купаться можно там, где волны красиво разбиваются. Узнать, можно ли безопасно купаться, помогают спасатели.
"Все очень просто – пришли на пляж и посмотрели на пост спасателей. Там есть два флага: верхний показывает, что спасатель на месте, а второй - если красный, значит, купаться запрещено, если желтый – разрешено. Значение флагов разъясняется на раздевалках. Человек, придя на море, должен позаботиться о своей безопасности. Если он пришел с детьми и не знает, можно купаться или нет, может спросить у спасателя", – напомнил Сиакки.
Спасатели отмечают ямы специальными табличками, их ставят на пляже у края берега.
"Если вы заметили, что человек тонет, то на раздевалке увидите номер телефона спасателей - звоните. Надо указать, на каком пляже тонет человек, номер раздевалки – спасатели будут знать, куда ехать", – заметил Сиакки.
Он сказал, что родители нередко отпускают детей купаться одних, находятся далеко от детей, а это опасно.
"Родители должны присматривать за детьми, а не загорать и смотреть в телефон, находясь в 10–20 м. Не может 4–5-летний ребенок один играть у воды. Родители всегда должны быть рядом", – предупредил Сиакки.