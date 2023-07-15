Запомните на всю жизнь: как распознать яму в море и как из нее выбраться

Почему ямы в море такие опасные? Заместитель директора Klaipėdos paplūdimiai Александр Сиакки сказал, что после того как волны попадают на берег, вода должна вернуться в море – а вернуться ей легче там, где есть яма. Так образуются опасные течения, уносящие в море и не дающие вернуться на берег.

"Ямы бывают разной величины – и 10, и 20 метров, и 5 или 2 метра. Когда человек попадает в яму, отбойное течение не пускает его назад на берег. Это то же самое, что плыть в реке против течения", – сравнил спасатель.

Если вы думаете, что, не заходя далеко в море, избежите ям - вы ошибаетесь. По словам Сиакки, яма может быть у самого берега, и в 10–20 м от берега – все зависит от рельефа морского дна.

Если, купаясь, вы почувствовали, что вас несет отбойное течение, Сиакки рекомендует не паниковать и стараться не расходовать энергию напрасно – это важное правило, которое поможет выбраться.