В этот день богослужения в храмах посвящены особому размышлению над страданиями Иисуса Христа, они готовят прихожан к Страстной неделе. В Вербное воскресение принято святить в церкви ветки пальмы, оливы, лавра, самшита, или как в наших краях - вербы. Засушенные ветки хранят и используют как обереги при непогоде и болезнях.
В этом году по католическому календарю Пасха отмечается 17 апреля.
У православных в этот день будет Вербное воскресенье
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