Западная объездная дорога в Вильнюсе получила официальное название

Горожанам предлагали три варианта: шоссе Гедиминовичей, улица Айстисов и Западная объездная дорога. Большинство участников опроса голосовало за третий вариант.

В опросе участвовали больше 17 000 человек. 91% из них голосовал за вариант Западная объездная дорога.