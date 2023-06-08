Западная объездная дорога в Вильнюсе получила официальное название

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Западная объездная дорога в Вильнюсе была открыта в 2016 году. До сих пор у нее не было имени. В марте был проведен опрос, вильнюсцы могли выбрать название этой дороге. Большинство горожан выступило за то, чтобы ничего не менялось, и дорога называлась Западной объездной, пишет madeinvilnius.lt.
Горожанам предлагали три варианта: шоссе Гедиминовичей, улица Айстисов и Западная объездная дорога. Большинство участников опроса голосовало за третий вариант.
В опросе участвовали больше 17 000 человек. 91% из них голосовал за вариант Западная объездная дорога.
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