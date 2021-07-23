Западная Литва – снова в "красной" зоне: риск на курортах растет очень быстро

Глава Клайпедского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Раймундас Григалюнас в передаче на Žinių radijаs сказал, что на западе Литвы высок уровень заболеваемости по нескольким причинам.

"Одна из них – после отмены карантина люди расслабились. Мы видим, что на многих мероприятиях люди не хотят надевать маски, не соблюдают дистанцию. Кроме того, есть привозные случаи. Потом - проводят активное тестирование. Если взять Клайпеду, то там делают по 5000 тестов в день", – сказал Григалюнас.

Глава департамента, на западе ситуация может ухудшаться и из-за курортов.

"Это может действовать. Ведь люди приезжают отдыхать, во время тестирования спрашивают, когда и при каких обстоятельствах человек может заразиться, люди отвечают, что побывали в трех барах, в каком из них могли заразиться, не знают. У нас есть и приехавшие на заработки. Может, живут они в другом месте, но летом работают на взморье. Они ездят домой, контактируют с близкими, вот могут оттуда и привезти вирус", – сказал Григалюнас.

Директор администрации Палангской мэрии Аквиле Килиёнене сказала, что не всегда в Паланге коронавирус устанавливают у местных жителей.

"По данным Департамента статистики, в Паланге зафиксированы 8 новых случаев. Но, по данным НЦОЗ, один случай дублируется, значит их было 7. Другие - это люди, находящиеся в Паланге, одни - сезонные работники, а другие - отдыхающие, третьи - пациенты санаториев", – сказала Килиёнене, заметив, что жителей города среди больных - минимум.

"Поэтому я не хотела бы утверждать, что Паланга находится в красной зоне", – заметила собеседница.

По ее словам, сейчас в Палангде гораздо больше жителей, чем декларировано. Григалюнас считает, что это снижает риск.

Невесело обстоят дела и с вакцинацией в западной части Литвы. Это, по словам Григалюнаса, также может быть причиной высокой заболеваемости. Он сказал, что во время "Праздника моря" следует учитывать возможные риски.

"Мы должны полагаться на сознательность людей, пока проведение таких мероприятий разрешается. Но как и всегда, нужно, чтобы участники руководствовались здравым умом и думали о своем здоровье и здоровье окружающих. Другой момент – важны действия организаторов, соблюдение правил: маски, дистанции. Все должно проходить на свежем воздухе, это безопаснее. Каждый должен заботиться о себе, но не забывать и о других", – сказал Григалюнас.