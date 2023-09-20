Зампред Сейма о забастовке учителей: вижу много политиканства

"Здесь я вижу действительно много политиканства. Потому что не вижу реального основания, чего еще – каких обещаний со стороны правительства, со стороны властей – не хватает учителям", – сказал П. Саударгас в интервью для радиостанции Žinių radijas.

"Наверное, основная цель и требование учителей – это зарплаты. По поводу заработной платы есть договоренность. И в национальном соглашении оговорено, что 130 проц. СЗП мы добьемся в два этапа – с 1 января и с 1 сентября. Потому что текущее требование, чтобы уже сейчас, с этого 1 сентября, была повышена зарплата учителей, просто нереализуемо, потому что бюджет на этот год никто не в силах изменить", – подчеркнул он.

Поэтому парламентарий подчеркивает, что не совсем видит причину для забастовки учителей.