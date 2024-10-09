Замольскис сам хочет вернуться в Литву и предстать перед судом

Просьба Замольскиса удивила прокурора Паневежской окружной прокуратуры Аурелиюса Навицкаса. Он сказал, что ранее Замольскис не просил передавать его Литве.

„Мой подзащитный Замольскис просит суд повторно обратиться с просьбой о его экстрадиции, поскольку он (Ромас Замольскис) хочет участвовать в судебном процессе и защищать свои интересы на месте, физически присутствуя на заседаниях“, – сказала адвокат.

По словам Норкене, Россия уже передала Литве одного гражданина, который был осужден там на 11 лет за распространение наркотиков.

В среду заявления Замольскиса суду передала его адвокат Элигия Норкене. Пока дело Замольскиса рассматривают без обвиняемого, его интересы представляет назначенный Литвой адвокат.

Замольскис также просит отстранить от дела судью Валдаса-Пятраса Мейдуса, поскольку тот подписал документы о заочном процессе.

„Мой подзащитный хотел бы находиться в зале заседания и подготовил 7 вопросов“, – сказала адвокат.

По словам Норкене, Замольскису осталось отсидеть 5 лет, он в России признан нежелательным лицом.

Замольскис был задержан в России в 2014 г., через несколько лет российские СМИ сообщили, что Екатеринбургский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет за незаконное хранение оружия, покушение на убийство, грабежи и кражи.

В сентябре прошлого года было решено рассматривать дело Замольскиса заочно, поскольку Россия отказалась выдать его Литве.

Напомним, что после смерти адвоката Замольскиса Паневежский окружной суд заново рассматривает дело Замольскиса (обвинения связаны с совершенными несколько десятков лет назад преступлениями).

Замольскис утверждает, что с 2016 года он высказывает желание лично присутствовать на слушаниях по своему делу в Паневежисе, в 2017 г. он для этого получил литовский паспорт.

По словам Норкене, в 2018 г. он объявил голодовку в российской тюрьме, требуя, чтобы его выдали Литве. В результате голодания он впал в кому.

Ранее в Литве психиатры диагностировали у Замольскиса психическое заболевание, он долго лечился. Сейчас мужчина хочет, чтобы суд выяснил, не было ли ошибок при постановке диагноза, может ли после лечения бесследно исчезнуть параноидальная шизофрения, возможно ли полное исцеление от такой болезни.