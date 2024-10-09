Замольскис сам хочет вернуться в Литву и предстать перед судом

Замольскис также просит отстранить от дела судью Валдаса-Пятраса Мейдуса, поскольку тот подписал документы о заочном процессе.
В среду заявления Замольскиса суду передала его адвокат Элигия Норкене. Пока дело Замольскиса рассматривают без обвиняемого, его интересы представляет назначенный Литвой адвокат.
По словам Норкене, Россия уже передала Литве одного гражданина, который был осужден там на 11 лет за распространение наркотиков.
„Мой подзащитный Замольскис просит суд повторно обратиться с просьбой о его экстрадиции, поскольку он (Ромас Замольскис) хочет участвовать в судебном процессе и защищать свои интересы на месте, физически присутствуя на заседаниях“, – сказала адвокат.
Просьба Замольскиса удивила прокурора Паневежской окружной прокуратуры Аурелиюса Навицкаса. Он сказал, что ранее Замольскис не просил передавать его Литве.
Напомним, что после смерти адвоката Замольскиса Паневежский окружной суд заново рассматривает дело Замольскиса (обвинения связаны с совершенными несколько десятков лет назад преступлениями).
В сентябре прошлого года было решено рассматривать дело Замольскиса заочно, поскольку Россия отказалась выдать его Литве.
Замольскис в России был ознакомлен с обвинениями.
Замольскис был задержан в России в 2014 г., через несколько лет российские СМИ сообщили, что Екатеринбургский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет за незаконное хранение оружия, покушение на убийство, грабежи и кражи.
По словам Норкене, Замольскису осталось отсидеть 5 лет, он в России признан нежелательным лицом.
„Мой подзащитный хотел бы находиться в зале заседания и подготовил 7 вопросов“, – сказала адвокат.
Замольскис утверждает, что с 2016 года он высказывает желание лично присутствовать на слушаниях по своему делу в Паневежисе, в 2017 г. он для этого получил литовский паспорт.
По словам Норкене, в 2018 г. он объявил голодовку в российской тюрьме, требуя, чтобы его выдали Литве. В результате голодания он впал в кому.
Ранее в Литве психиатры диагностировали у Замольскиса психическое заболевание, он долго лечился. Сейчас мужчина хочет, чтобы суд выяснил, не было ли ошибок при постановке диагноза, может ли после лечения бесследно исчезнуть параноидальная шизофрения, возможно ли полное исцеление от такой болезни.
В 1988-1995 гг. Замольскис проходил лечение в психиатрических клиниках, диагноз подтверждали каждые полгода. В 2017 г. эксперт Зита Казенене указала, что для подтверждения болезни нужно более длительное наблюдение.
„Он лечился 10 лет. Это много или мало для того, чтобы поставить диагноз под сомнение?“, – вопрошает у суда Замольскис.
Он хочет знать, могли ли врачи допустить ошибку при постановке диагноза.
На следующее заседание суд вызвал судмедэксперта.
В начале июня прокурор выступил с обвинительным актом.
Напомним, что Замольскиса обвиняют в совершенных больше 20 лет назад в Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе тяжких преступлениях – двух преднамеренных убийствах, покушениях на 14 человек, незаконном хранении оружия, грабежах. Прокурор просит приговорить его к пожизненному заключению.
В деле предъявлены иски на сумму больше 0,5 млн. евро. Речь идет о 18 пострадавших.
Согласно материалам дела, в апреле 2001 г. Замольскис с группой лиц совершил вооруженное нападениена инкассаторов тогдашнего Литовского сельскохозяйственного банка и ограбление около магазина Maxima bazė. Во время перестрелки один инкассатор получил тяжелые ранения, двоих спасли бронированные стекла. Было похищено 70 000 литов (больше 20 000 евро).
В июне 2001 г. в Вильнюсе Замольскис с сообщниками совершил покушение на полицейских, которые хотели установить его личность. Во время перестрелки были ранены двое полицейских.
Согласно материалам дела, в июле того же года Замольскис с сообщником убил в Каунасе двух мужчин.
В сентябре того же года в Каунасе он ранил двух полицейских, а в октябре с сообщником ограбил каунасский детский сад.
В октябре 2001 г. в Паневежисе с сообщником Виргиниюсом Савицкисом он обстрелял полицейских, которые пытались остановить их автомобиль. В тот день Замольскис скрылся, а Савицкис взял в заложники пожилую женщину и 14-летнего подростка, (ныне известного режиссера Александра Шпилевого).
Во время освобождения заложников сотрудники „Араса“ застрелили Савицкиса, а Шпилевой получил небольшое ранение.