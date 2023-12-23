"Замного слов" или как звучит литовский русский: надо "сходить в савивальдибу", там всем "выдали лейдимасы"

Это обстоятельство сказывается на русском языке в Литве, литуанизмы проникают в речь. Особенно много литуанизмов в русском литовском именно в области официального функционирования, потому что все бюрократические вопросы решаются в государственных учреждениях на литовском языке.

"В литовском языке есть такие реалии, которых нет в русской действительности. Например, это административные деления Литвы, политическая карта Литвы, структура учреждений и организаций Литвы. Можно найти примерное соответствие по объему и по выполняемой функции, но это не будет синонимом. Именно поэтому в речи возникают такие слова как "сенюния" или "уредия", у которых нет точного аналога. Для "сенюния" есть перевод "районное самоуправление", но в русском литовском такой аналог не прижился, также как и "уезд" вместо литовского "уредия". Также не переводится термин "сенюнас" в значении глава сенюнии, хотя в русском есть похожее слово "староста", - рассказала доцент Е. Коницкая.