Замминистра внутренних дел: на данный момент укрытий в стране достаточно для 29% жителей

"Мы хотим утвердить концепцию, чтобы в первую очередь начать составлять определенные механизмы финансирования", - сказал в среду радио LRT заместитель министра внутренних дел В. Дмитриев.

По его словам, по оценке Министерства внутренних дел (МВД), больше всего в сфере гражданской обороны не хватает взаимодействия учреждений и просвещения общества.

Заместитель министра внутренних дел также подчеркивает необходимость развития сети укрытий Литве. Также, по мнению В. Дмитриева, важно не только количество укрытий, но и оборудование самих укрытий.

"Мы много говорим о сети укрытий, если произойдет такая ситуация, что жителям нужно будет найти временное пристанище, мы расширяем эту сеть укрытий, но при этом понимаем, что укрытия должны быть оборудованы определенным образом, следует уделять им больше внимание; чтобы больше жителей в случае небезопасной ситуации могли туда попасть, чтобы сеть укрытий была недалеко от рабочего места или места жительства", - сказал В. Дмитриев.