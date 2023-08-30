30 августа 2023 г. 10:43

Замминистра внутренних дел: на данный момент укрытий в стране достаточно для 29% жителей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vitalij Dmitrijev
Vitalij Dmitrijev
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев утверждает, что концепция укрепления гражданской обороны, которую рассмотрит правительство, будет направлена ​​на обеспечение определенных направлений укрепления гражданской обороны, а также обеспечение соответствующего финансирования для этих направлений деятельности.

"Мы хотим утвердить концепцию, чтобы в первую очередь начать составлять определенные механизмы финансирования", - сказал в среду радио LRT заместитель министра внутренних дел В. Дмитриев.

По его словам, по оценке Министерства внутренних дел (МВД), больше всего в сфере гражданской обороны не хватает взаимодействия учреждений и просвещения общества.

Заместитель министра внутренних дел также подчеркивает необходимость развития сети укрытий Литве. Также, по мнению В. Дмитриева, важно не только количество укрытий, но и оборудование самих укрытий.

"Мы много говорим о сети укрытий, если произойдет такая ситуация, что жителям нужно будет найти временное пристанище, мы расширяем эту сеть укрытий, но при этом понимаем, что укрытия должны быть оборудованы определенным образом, следует уделять им больше внимание; чтобы больше жителей в случае небезопасной ситуации могли туда попасть, чтобы сеть укрытий была недалеко от рабочего места или места жительства", - сказал В. Дмитриев.

Заместитель министра внутренних дел отметил, что МВД стремится обеспечить, чтобы в укрытиях в городах могли укрыться не менее 60 проц. жителей, в районах – не менее 40 проц. жителей.
Он напомнил, что эти требования были утверждены Правительством в июле этого года.

"В принципе, в свое время мы достигнем этого показателя. На сегодняшний день подсчитано, что укрытий достаточно для 29 проц. жителей", - представил текущую ситуацию замминистра внутренних дел.

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