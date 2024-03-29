Замминистра образования о самоубийстве школьника: это – страшное потрясение для всего сообщества

"Это – страшное потрясение для всего сообщества. Учредитель школы и администрация должны выяснить, что было упущено в школе, что необходимо изменить в этом сообществе. Это напоминание о долге каждого взрослого члена образовательного сообщества замечать ребенка и его эмоции", – сказал Р. Скауджюс в ответе агентству Elta.
О самоубийстве сына-подростка сообщила мать несовершеннолетнего в социальной сети Фейсбук.
По ее словам, ее сына "сломала" литовская система образования.
По словам матери подростка, ее сын подвергся моббингу в одной из столичных школ.
В Литве действует платформа психологической помощи pagalbasau.lt.
Для самопомощи молодые люди могут обратиться на "Молодежную линию" – 8 800 28888, "Детскую линию" и "Линию помощи детям" – 116 111.
"Детская линия" и "Молодежная линия" также оказывают эмоциональную поддержку путем прямой переписки с консультантом.