Замминистра образования о самоубийстве школьника: это – страшное потрясение для всего сообщества

"Это – страшное потрясение для всего сообщества. Учредитель школы и администрация должны выяснить, что было упущено в школе, что необходимо изменить в этом сообществе. Это напоминание о долге каждого взрослого члена образовательного сообщества замечать ребенка и его эмоции", – сказал Р. Скауджюс в ответе агентству Elta.