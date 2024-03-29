Замминистра образования о самоубийстве школьника: это – страшное потрясение для всего сообщества

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ramūnas Skaudžius
Ramūnas Skaudžius
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В ответ на появившуюся в публичном пространстве информацию о самоубийстве гимназиста, замминистра образования, науки и спорта Рамунас Скауджюс заявил, что это – страшное потрясение для всего образовательного сообщества.

"Это – страшное потрясение для всего сообщества. Учредитель школы и администрация должны выяснить, что было упущено в школе, что необходимо изменить в этом сообществе. Это напоминание о долге каждого взрослого члена образовательного сообщества замечать ребенка и его эмоции", – сказал Р. Скауджюс в ответе агентству Elta.

О самоубийстве сына-подростка сообщила мать несовершеннолетнего в социальной сети Фейсбук.

По ее словам, ее сына "сломала" литовская система образования.

По словам матери подростка, ее сын подвергся моббингу в одной из столичных школ.

В Литве действует платформа психологической помощи pagalbasau.lt.

Для самопомощи молодые люди могут обратиться на "Молодежную линию" – 8 800 28888, "Детскую линию" и "Линию помощи детям" – 116 111.

"Детская линия" и "Молодежная линия" также оказывают эмоциональную поддержку путем прямой переписки с консультантом.

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