2024.08.01 14:50

Замминистра энергетики Литвы призывает разграничить компенсацию и возмещение ущерба, причиненного ураганом: это должен решать суд

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ESO: elektros tiekimas nuo audros pradžios atstatytas maždaug pusei gyventojų
ESO: elektros tiekimas nuo audros pradžios atstatytas maždaug pusei gyventojų
ФОТО: Lukas Balandis | Įmonės archyvas

Оператор электросети рассчитывает размер компенсации жителям, оставшимся без электричества после урагана, но заместитель министра энергетики Инга Жилене призывает разграничивать компенсацию и возмещение ущерба, причиненного стихией. По ее словам, жителям следует обращаться с этим вопросом в суд.

„Компенсация – это не возмещение ущерба. Ущерб включает в себя случаи, когда люди понесли дополнительные расходы из-за покупки генераторов или испорченных продуктов в холодильнике. Компенсация не оценивает этот ущерб, размер ущерба определяет суд“, - в четверг в Сейме журналистам сказала И. Жилене.

По ее словам, Минэнерго несет ответственность только за те компенсации, на которые имеют право жители в связи с прямыми потерями, вызванными ураганом или другими стихийными бедствиями.

Как уже сообщал Elektros skirstymo operatorius (Оператор распределения электроэнергии, ESO), компенсация причитается тем жителям, у которых нет электричества более 72 часов. По словам вице-министра, размер компенсации утверждает Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).

„Оператор распределения электроэнергии проинформирует жителей, у которых электричество отключено более 72 часов, и сообщит, как им следует действовать“, - отметила И. Жилене.

Как сообщил в среду ESO, среднестатистический потребитель в Литве, чье потребление электроэнергии составляет около 150 кВтч/месяц и чье электроснабжение не было восстановлено в течение 72 часов, будет иметь право на выплату в размере почти 35 евро. Также к ней будет добавлено по 82 цента за каждый час опоздания.

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