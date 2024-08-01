Замминистра энергетики Литвы призывает разграничить компенсацию и возмещение ущерба, причиненного ураганом: это должен решать суд

„Компенсация – это не возмещение ущерба. Ущерб включает в себя случаи, когда люди понесли дополнительные расходы из-за покупки генераторов или испорченных продуктов в холодильнике. Компенсация не оценивает этот ущерб, размер ущерба определяет суд“, - в четверг в Сейме журналистам сказала И. Жилене.
По ее словам, Минэнерго несет ответственность только за те компенсации, на которые имеют право жители в связи с прямыми потерями, вызванными ураганом или другими стихийными бедствиями.
Как уже сообщал Elektros skirstymo operatorius (Оператор распределения электроэнергии, ESO), компенсация причитается тем жителям, у которых нет электричества более 72 часов. По словам вице-министра, размер компенсации утверждает Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).
„Оператор распределения электроэнергии проинформирует жителей, у которых электричество отключено более 72 часов, и сообщит, как им следует действовать“, - отметила И. Жилене.
Как сообщил в среду ESO, среднестатистический потребитель в Литве, чье потребление электроэнергии составляет около 150 кВтч/месяц и чье электроснабжение не было восстановлено в течение 72 часов, будет иметь право на выплату в размере почти 35 евро. Также к ней будет добавлено по 82 цента за каждый час опоздания.