Замглавы Погранслужбы Литвы: говорить, что миграционный кризис преодолён, было бы слишком оптимистично

Так называемый миграционный кризис в Литве возник около полутора лет назад. Количество попыток нелегально пересечь границу Литвы сохраняется примерно на прежнем уровне, рассказал Петраускас. С момента начала кризиса до января 2022 года пограничники предотвратили более 8000 попыток незаконно перейти границу, в нынешнем году число нелегальных мигрантов превысило 9000.
Около 300 мигрантов остались в Литве, а подавляющее большинство, как и предполагалось, уехали в Западную Европу.
Пограничник отметил, что, в отличие от Беларуси и Польши, в Литве за всё время не скончался ни один нелегальный мигрант. “Это показывает, что мы оперативно реагировали на каждый серьёзный случай и делали всё, чтобы люди не пострадали”, – подчеркнул он.
Петраускас заявил, что Служба охраны госграницы получила за это время большой опыт, но говорить о том, что миграционный кризис окончательно преодолён, было бы слишком оптимистично.
“Прогнозировать наших соседей очень трудно, и какие [ими] могут быть приняты меры в ближайшем будущем, трудно сказать. Но мы умеем работать, мы построили физический барьер, до Нового года получим видеосистему, которая нам поможет охранять границу. Мы способны отразить любые неприятности с той стороны”, – заявил Римантас Петраускас на вопрос о возможном потоке нелегальных мигрантов со стороны России.
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