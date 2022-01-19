Замечание профессора: а где на 13 января были сторонники консерваторов, либералов и Партии свободы?

Он заметил, что обе группы используют лозунг или даже миф о единстве народа.

"Эта идея единства народа мешает нам понять, что все мы разные, что есть разнообразие, мы разные и нам надо научиться искать общий язык. Мы должны говорить друг с другом, высказывать условия и требования. А тут обе стороны борются за единство народа и хотят победить", – сказал философ.

По его словам, проблема достаточно серьезная, ведь непонятно, чего требует каждая из сторон.

"13 января на площади мы видели, назовем это так, тех, кто ближе к консерваторам и тех, кто боролся бы за народ, только одни - как они себе представляют, являются элитой, а другие - изгнанники. И те и другие борются за единство народа, а еще есть люди, которые хоте и бы бороться не за народ, а за гражданские свободы, а третьи - за социальное благосостояние и снижение масштабов использования. Разница между группами большая", – сказал Мажейкис.

"Однако есть еще одна угроза, о которой говорят многие аналитики. Мы наблюдаем мощную экспансию со стороны России, цель которой - дестабилизация положения в странах Балтии и Украине, для этого она использует разные группы, включая и националистические", – заметил философ.

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По его оценке, интрига в связи с 16 февраля остается.

"Все эти дни разные, у них разное символическое значение, поэтому одни митинги мы не помним или быстро забываем, а другие надолго запоминаем, обсуждаем их. События 13 января несомненно будут обсуждать, это пятно или, если хотите, ложка дегтя в бочке меда. 16 февраля интрига также может быть серьезной, было бы неплохо, чтобы вместо того, чтобы разные группы сталкивались на проспекте Гедиминаса или у парламента, до этого они высказали свои позиции на разных форумах или в разных дискуссиях, поговорили. Особенно лидеры этих групп", – заметил профессор.

Он сказал, что есть и другая стратегия.

"Одно дело - говорить с теми, с кем можно говорить. Конечно, может быть и такая ситуация, что говорить невозможно. Мы видим, что журналистов уже сейчас гонят, требуют, чтобы они ушли. В таком случае мы можем спросить иначе. Вот в парламенте есть победившие на выборах партии, они создали коалицию. Где их сторонники? Необязательно все время вызывать полицию или другие силовые структуры. Каждая группа должна показать, что у нее есть свои сторонники, особенно в символические дни. Так где были другие сторонники консерваторов, либералов или Партии свободы 13 января. Ведь они победили, они организовали этот праздник, а пришли другие и их освистали. Что делали их избиратели?" – вопрошал Мажейкис.

"Это значит, что политические партии не занимаются мобилизацией своих избирателей, не сотрудничают с ними, не считают, что эти праздники важны или думают, что это нужно только для элиты, а вот борющиеся против нее группы, неважно кто их поддерживает и с какой целью, приходят и свистят. Ведь было очень важно показать, что есть и другие граждане. Между тем на последних митингах Союза семей мы видим, что другие группы почти не участвуют, а если в чем-то и участвуют, т либо в Kaunas pride, либо давно это было, когда Андрюс Тапинас организовал поддержку Беларуси", – заметил собеседник.

Он не считает, что обращение президента Гитанаса Науседы поможет снизить напряжение.

"Не помогло бы, если вспомнить, что президент не является лидером всей Литвы, если знаешь, что некоторые группы оценивают его критически. И это не означает, что те, кто не говорит с журналистами, станут поддерживать президента. Президент наивно думает, что все эти семейные марши будут всегда его поддерживать. Как только изменится ситуация, они найдут другого, более крепкого лидера", – считает философ.

По его мнению, больших конфликтов на 16 февраля не будет, если на улицу выйдет больше дружелюбно настроенных жителей.

"Тогда мы увидим, что маршистов немного. Или что их влияние не серьезное. Сейчас мы видим лишь одну картину: элита консерваторов или народников в широко смысле, сидит отдельно от кричащей, свистящей, воющей толпы. И это плохая картина", – сказал Мажейкис.