Замазавшему краской "радужный" переход вильнюсцу назначен штраф в размере 4000 евро

"Сам Грановский указал, что его действия не были направлены против членов ЛГБТ, однако суд расценил его заявления критически, как попытку избежать наказания. К таким выводам суд пришел, поскольку свои действия Грановский совершил вечером после шествия Vilnius PRIDE 2023. (...) Грановский подтвердил, что понимал, что переход был выкрашен в цвета ЛГБТ, что это флаг этой общины, но несмотря на это выполнил хулиганские действия. Выяснилось также, что Грановский совершал свои действия на глазах у других людей, некоторые пытались его остановить, но он все равно продолжал закрашивать радужные краски", – указала судья Эгле Раманаускене.