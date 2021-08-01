Площадка закрывается из-за реконструкции телебашни.
"Просим всех, кто приобрел электронные билеты или купоны на посещение открытой площадки запланировать визит до 5 августа или обменять его на посещение ресторана Paukščių takas. Приносим извинения за неудобства! Ждем вас на закрытой площадке (19 этаж) и в ресторане", – сказано в пресс-релизе.
MadeinVilnius.lt напоминает, что началась долгожданная реконструкция телебашни. Сейчас проводят работы первого этапа. Если все работы будут проходить по плану, то обновленная телебашня откроется в 2024 году.
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