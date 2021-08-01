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Литовский центр радио и телевидения сообщает, что с 5 августа закрывается открытая смотровая площадка на 22-м этаже Вильнюсской телебашни.
Atsinaujinusi kavinė Vilniaus televizijos bokšte
Atsinaujinusi kavinė Vilniaus televizijos bokšte
© DELFI / Josvydas Elinskas

Площадка закрывается из-за реконструкции телебашни.

"Просим всех, кто приобрел электронные билеты или купоны на посещение открытой площадки запланировать визит до 5 августа или обменять его на посещение ресторана Paukščių takas. Приносим извинения за неудобства! Ждем вас на закрытой площадке (19 этаж) и в ресторане", – сказано в пресс-релизе.

MadeinVilnius.lt напоминает, что началась долгожданная реконструкция телебашни. Сейчас проводят работы первого этапа. Если все работы будут проходить по плану, то обновленная телебашня откроется в 2024 году.

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