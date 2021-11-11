Жесткий карантин в Латвии был объявлен почти три недели назад по причине высокой заболеваемости и низкого уровня вакцинации среди жителей. В Латвии закрыты ТЦ, рестораны и даже храмы. В соседней стране действует комендантский час с 20 до 5 ч. Работают только те магазины, которые торгуют товарами первой необходимости.

Кроме того, в Латвии дети учатся удаленно, закрыты салоны красоты и парикмахерские, запрещены спортивные и развлекательные мероприятия. Однако выезжать за границу латыши могут.

Представитель шяуляйского ТЦ Saulės miestas Ирманте Свенцене сказала, что поток покупателей из Латвии в последнее время увеличился.

"Мы от самих латышей слышим, что они едут к нам. Раньше они ездили в Lidl, а потом заезжали в ТЦ в Шяуляй, поэтому покупатели из Латвии у нас были и раньше. Конечно, во время карантина их было меньше, но сейчас их количество снова выросло", – сказала она.

"Точное количество назвать сложно, такой статистики нет, но движение ощущается. В выходные дни в некоторых магазинах чаще слышна латышская речь", – продолжила представитель ТЦ.

Представитель ТЦ Bruklinas подтвердила, что и у них латыши бывают чаще обычного.

По ее словам, массово не едут, но в некоторых магазинах наблюдается новая тенденция. Например, латыши чаще приезжают за тканями для занавесок, затем им готовый товар высылают по почте.

"Прежде такого не было", – сказала она.

Представитель шяуляйского магазина Batų kalnas Гинтаре Ступурене сказала, что перед пандемией клиентов из Латвии у них всегда было немало, потом количество гостей уменьшилось, а сейчас снова пошло в рост.

"В последнее время мы заметили, что гостей из Латвии стало больше, особенно по выходным. Бывают и в рабочие дни, но особенно много в субботу-воскресенье. Они приезжают за покупками", – сказала она.

Представители ТЦ Akropolis сказали, что не могут ответить на вопрос, стало ли больше клиентов из Латвии поскольку они такую статистику не собирают.

Представители магазинов Maxima и Lidl сказали, что они не заметили роста числа покупателей из Латвии.

Согласно действующим правилам, карантин в Латвии продлится до 15 ноября.