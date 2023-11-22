Закрыта старая лестница, ведущая на Гору трех крестов

 
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Trijų Kryžių kalnas
Trijų Kryžių kalnas
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
В настоящее время в Нагорный парк приходит много посетителей, чтобы полюбоваться инсталляциями парка световых скульптур Lumina. Однако внимание привлекают не только инсталляции, но и забор, закрывающий путь к Горе трех крестов. Однако на самом деле парк не мешает посещению крестов, а забор появился не из-за инсталляций, пишет портал Made in Vilnius.

Старая лестница пришла в негодность, поэтому их решили закрыть еще в сентябре. Очевидно, что парк Lumina не мешает посещению Трех крестов, туда можно попасть по лестнице со стороны ул. Т.Костюшкос.

"Путь к Трем крестам открыт 24 часа в сутки. Рекомендуем пользоваться ими. Вероятно, что ухоженный подъем на Кривую гору, тропы, площадки станут приятным открытием для вильнюсцев", – сказала представитель дирекции Культурного резервата Вильнюсских замков Сольвейга Русите.

Временно со стороны пляжа Бекеша на гору подняться не получится. Сейчас рассматривается возможность обновления старых лестниц.

Дирекция Вильнюсских замков просит жителей быть осторожными, поскольку тропа, ведущая к Трем крестам, не освещена.

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