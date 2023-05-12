Закон принят: за открытую бутылку алкоголя в машине - штраф 140 евро

В соответствии с принятыми поправками, с 1 июня распитие, хранение и перевозка алкоголя (открытой тары) в салоне автомобиля (если нет стационарной стенки между водителем и пассажирами) грозит штраф в размере 40-100 евро. За повторное нарушение - штраф в размере 100-140 евро.
Похожий закон в Литве вступил в силу в 2009 году, но до сих пор за распитие алкоголя в машине наказывали лишь водителя.
За поправки к закону проголосовали 96 депутатов, еще 7 воздержались.
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