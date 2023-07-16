Закон о чипах, заправки для электромобилей и соглашение с Новой Зеландией. Евродайджест: главные события недели

Что это значит? По данным Европарламента, на страны ЕС приходится всего 10% мирового производства полупроводников — важного элемента современной индустрии, используемого в электронике, транспорте и зеленой энергетике. Депутаты утвердили выделение 3,3 млрд евро на проведение связанных с чипами исследований и воплощение инновационных идей. Также для всех производителей чипов в ЕС будут ускорены процедуры выдачи разрешений, запланировано и наращивание международного сотрудничества. Одновременно Еврокомиссия сможет в постоянном режиме вести мониторинг поставок и в случае угрозы вводить экстренные меры, в том числе осуществление совместных закупок государствами-членами. Закон вступит в силу после утверждения в Совете ЕС.

Европарламент утвердил планы по снижению энергопотребления

Что случилось? Во вторник депутаты Европарламента одобрили цели по переходу к высокой энергоэффективности. К 2030 году страны Евросоюза должны коллективно обеспечить снижение энергопотребления на 11,7% в сравнении с прогнозами 2020 года. Соответствующий законопроект поддержал 471 парламентарий при 147 проголосовавших "против" и 17 воздержавшихся. "Энергетический кризис еще не закончился. Нет никаких гарантий, что следующие зимы будут такими же мягкими, как и предыдущая. В следующие семь лет мы должны осуществить необходимые структурные изменения. Я очень рад, что нам удалось подтолкнуть государства-члены к достижению гораздо более амбициозных целей в области энергоэффективности. Это крайне важно для того, чтобы в будущем мы больше не зависели от российской энергии и могли достичь наших климатических целей. Сегодняшнее голосование — это великая победа; это не только хорошо для нашего климата, но и плохо для Путина", — сказал докладчик по законопроекту, депутат Нильс Фульсанг.