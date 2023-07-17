17 июля 2023 г. 15:48

Зайцы бегают по Вильнюсу, но лучше их не ловить

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
В социальных сетях распространяются фото и видео зайцев, бегающих по спальным районам столицы Литвы. Людей удивляет, что дикие животные не боятся ни машин, ни людей, которые здесь постоянно ходят. Натуралист уверяет, что ничего удивительного здесь нет, но предупреждает, что не стоит трогать этих, казалось бы, невинных животных.

"Серый заяц - самый распространенный вид зайца в Литве", — рассказывает Герардас Пашкевичюс о зайце, пойманном между многоквартирными домами в Пилайте. Жители замечают таких зайцев и в Виршулишкес. Натуралист говорит, что у нас много неправильных представлений об этих животных.

"Люди часто ошибочно думают, что зайцы — лесные животные, но это не так. Живут в лесах, на лугах, в полях. Взрослые самцы подыскивают свои территории, потому что они являются территориальные животные. И не исключено, что зайцы, появившиеся в жилых кварталах, просто забрели в город. Мы знаем, что города расширяются, мест, пригодных для животных, становится все меньше, поэтому мы все чаще встречаем их там, где живем. Животные учатся приспосабливаться к изменившимся условиям и людям", — говорит он.

Он также предостерегает тех, кто захочет взять это животное в руки: "Поверьте, ваши руки будут в крови, потому что когти на задних лапах у зайцев подобны ножам. Задние лапы зайца — его главное оружие самообороны. Люди часто недооценивают зайцев, дескать, что они могут делать, но поверьте, я слышал много историй, когда они очень сильно царапались. Если вы нашли зайца, которого поранил человек – сбила машина или где-то застрял – нужно вызывать специалистов, сами не трогайте".

Министерство окружающей среды в пресс-релизе написало, что заяц — очень подвижное животное, которое убегает от угроз. Он может преодолевать короткие дистанции даже на скорости 80 км/ч, но чаще склонен сбивать с толку преследователя "запутыванием следов" - замедлением и внезапным ускорением, резкой сменой направления бега, петлями по полю или между деревьями и кустами, перемещаясь кругами, несколько раз пробегая по собственным следам и т.п. Даже охотники признаются, что опытные зайцы довольно часто вводят в заблуждение гончих, пытающихся преследовать их по направлению к охотнику, и поэтому остаются не пойманными.

Популяция серых зайцев значительно сократилась в последние годы из-за интенсивного земледелия, создания монокультур и использования сельскохозяйственной техники. В нашей стране также обитают зайцы-беляки, только они встречаются еще реже и в настоящее время занесены в Красную книгу Литвы.

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