Зайцы бегают по Вильнюсу, но лучше их не ловить

"Серый заяц - самый распространенный вид зайца в Литве", — рассказывает Герардас Пашкевичюс о зайце, пойманном между многоквартирными домами в Пилайте. Жители замечают таких зайцев и в Виршулишкес. Натуралист говорит, что у нас много неправильных представлений об этих животных.
"Люди часто ошибочно думают, что зайцы — лесные животные, но это не так. Живут в лесах, на лугах, в полях. Взрослые самцы подыскивают свои территории, потому что они являются территориальные животные. И не исключено, что зайцы, появившиеся в жилых кварталах, просто забрели в город. Мы знаем, что города расширяются, мест, пригодных для животных, становится все меньше, поэтому мы все чаще встречаем их там, где живем. Животные учатся приспосабливаться к изменившимся условиям и людям", — говорит он.
Он также предостерегает тех, кто захочет взять это животное в руки: "Поверьте, ваши руки будут в крови, потому что когти на задних лапах у зайцев подобны ножам. Задние лапы зайца — его главное оружие самообороны. Люди часто недооценивают зайцев, дескать, что они могут делать, но поверьте, я слышал много историй, когда они очень сильно царапались. Если вы нашли зайца, которого поранил человек – сбила машина или где-то застрял – нужно вызывать специалистов, сами не трогайте".
Министерство окружающей среды в пресс-релизе написало, что заяц — очень подвижное животное, которое убегает от угроз. Он может преодолевать короткие дистанции даже на скорости 80 км/ч, но чаще склонен сбивать с толку преследователя "запутыванием следов" - замедлением и внезапным ускорением, резкой сменой направления бега, петлями по полю или между деревьями и кустами, перемещаясь кругами, несколько раз пробегая по собственным следам и т.п. Даже охотники признаются, что опытные зайцы довольно часто вводят в заблуждение гончих, пытающихся преследовать их по направлению к охотнику, и поэтому остаются не пойманными.
Популяция серых зайцев значительно сократилась в последние годы из-за интенсивного земледелия, создания монокультур и использования сельскохозяйственной техники. В нашей стране также обитают зайцы-беляки, только они встречаются еще реже и в настоящее время занесены в Красную книгу Литвы.