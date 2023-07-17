Зайцы бегают по Вильнюсу, но лучше их не ловить

"Серый заяц - самый распространенный вид зайца в Литве", — рассказывает Герардас Пашкевичюс о зайце, пойманном между многоквартирными домами в Пилайте. Жители замечают таких зайцев и в Виршулишкес. Натуралист говорит, что у нас много неправильных представлений об этих животных.

"Люди часто ошибочно думают, что зайцы — лесные животные, но это не так. Живут в лесах, на лугах, в полях. Взрослые самцы подыскивают свои территории, потому что они являются территориальные животные. И не исключено, что зайцы, появившиеся в жилых кварталах, просто забрели в город. Мы знаем, что города расширяются, мест, пригодных для животных, становится все меньше, поэтому мы все чаще встречаем их там, где живем. Животные учатся приспосабливаться к изменившимся условиям и людям", — говорит он.