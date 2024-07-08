Заговорил застреливший агрессивную женщину полицейский

Обвиняемый также сожалел, что не состоялось заседание, поскольку он к нему готовился.

„Нет цели оказывать давление на прокурора. Просто поддержка коллеги. Больше никаких комментариев не будет“, – сказал глава Вильнюсской полиции Ренальдас Жеконис.

В зал поддержать коллегу приехало немало полицейских, в их числе - и руководство полиции Вильнюсского округа.

„Представьте себе ситуацию: на тебя бежит агрессивный психически больной человек с безумными глазами. До тебя остается несколько метров, отступать некуда, за тобой сугробы, за тобой коллега. Что человеку делать? Стоять и ждать, когда тебе перережут горло?“ – риторически вопрошал адвокат.

Он акцентировал, что полицейский сначала сделал предупредительный выстрел, потом стрелял в ноги и в руки.

„А когда он попал в живот, он поскользнулся. Зима, снег. Он выстрелил нечаянно. Но это явная самооборона. И ее ничто не останавливало, ни электрошокер, ни газ, ни выстрелы по ногам“, - сказал адвокат.

По его словам, обвинительный приговор в этом деле был бы большим ударом по всей полиции.