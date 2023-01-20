aA
20 января утром зафиксированы сбои в системе e. sveikatа - пациенты повторно получили уведомления о визитах к врачам. Эту информацию подтвердил представитель Центра реестра Миндаугас Самкус.
"Есть небольшие сбои в информировании пациентов, когда они регистрируются к врачу. Обычно пациенты получают одно смс-сообщение о регистрации или эл. письмо. Но зафиксирована проблема в системе, она высылает повторные уведомления", – сказал Самкус.
"В ближайший час коллеги обещают устранить проблему", – продолжил он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители, живущие в этом месте, должны знать: если завод будет расширяться, место станет небезопасным
После российского вторжения в Украину единственный в...
Вильнюсский старый театр отказывается от спектаклей авторов, поддерживающих Россию
Вильнюсский старый театр (бывший Русский драмтеатр...
Какие идеи насчет движения в Вильнюсе предлагают основные кандидаты на пост мэра столицы
Заторы, проблемы с парковкой, старый, загрязняющий...
Науседа поздравил ЕП с принятием резолюции о создании трибунала для России: это важный шаг вперед
В четверг, после того как Европейский парламент (ЕП)...
Посол Литвы по особым поручениям: русские видят наши метания – нужна решимость
Должны быть дискуссии не только о передаче Украине...