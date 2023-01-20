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20 января утром зафиксированы сбои в системе e. sveikatа - пациенты повторно получили уведомления о визитах к врачам. Эту информацию подтвердил представитель Центра реестра Миндаугас Самкус.
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"Есть небольшие сбои в информировании пациентов, когда они регистрируются к врачу. Обычно пациенты получают одно смс-сообщение о регистрации или эл. письмо. Но зафиксирована проблема в системе, она высылает повторные уведомления", – сказал Самкус.

"В ближайший час коллеги обещают устранить проблему", – продолжил он.

Mindaugas Samkus
Mindaugas Samkus
© DELFI / Karolina Pansevič

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