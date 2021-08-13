Как сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы, белорусский пограничник поздним вечером четверга в Шальчининкском района, в так называемой Девянишкяйской петле, приблизительно на полметра вошел на территорию Литвы и тут же вернулся назад.
"СОГГ Литвы такое поведение белорусского пограничника оценивает как безответственное и непрофессиональное", - говорится в заявлении для прессы СОГГ.
Во время этого происшествия приблизительно в ста метрах находился мобильный пограничный патруль.
Белорусский пограничник был один и после совершенного правонарушения вернулся на территорию своей страны. На видео видна и экипировка нарушителя - у него на плече коврик и спальный мешок или свернутая плащ-палатка.
Информацию об этом происшествии СОГГ передало в МИД и МВД Литвы.
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