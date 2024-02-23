Задыхающуюся женщину из одной больницы перевезли в другую, слова лечащего врача удивили

Правда, администрация Шальчининкской больницы провела внутреннее расследование и опровергла слова дочери пациентки.
"Моя мама одна вырастила 5 детей, поскольку наш отец рано умер, а сейчас в Шальчининкской больнице не получает необходимое лечение", – жаловалась журналистам Delfi Кристина.
Ее маму с диагнозом сердечная недостаточность привезли в больницу 25 января. Из-за болезни у женщины опухли ноги, на них появились язвы. 9 февраля больница хотела выписать пациентку, объясняя, что они не могут держать ее в больнице дольше.
"Приехала моя сестра и спросила: "Как вы ее в таком состоянии можете выписывать? Мы ее даже до дома не довезем, ведь она без кислородной маски не может дышать". Маму не выписали, но 13 февраля без нашего ведома увезли в онкологическое отделение Сантаришкской больницы. Оттуда мне позвонили и сказали, что не могут ее принять, потому что она в таком тяжелом состоянии, что даже нельзя ее обследовать. Мне сказали, что надо стабилизировать состояние, и тогда привозить на обследование. В 23 ч. того же дня маму вернули в Шальчининкскую больницу", – рассказала Кристина.
По ее словам, ей лечащий врач сказала, что это первый такой случай в ее практике, и она не знает, как лечить мою маму.
Врач якобы предложила ей самим организовать перевоз мамы в Республиканскую университетскую больницу, обещала дать направление, но семья хотела, чтобы перевоз организовала Шальчининкская больница.
Кристина сказала, что в Шальчининкской больнице ее мама сталкивалась с насмешками.
"Врач и медицинский персонал применяли психологическое насилие. Они говорили, что количество капельниц и кислорода ограничено, что когда все лимиты будут исчерпаны, ей придется покупать их самой. Говорили, что у них нет лекарств, что она должна пить свои", – возмущалась дочь пациентки.
Портал Delfi попросил администрацию Шальчининкской больницы прокомментировать ситуацию. Больница провела внутреннее расследование и дала порталу такой ответ: "Обращаем внимание на то, что в администрацию больницы с жалобами никто не обращался, представленная информация неверна. Больница предоставляет пациентам качественные услуги в рамках своей компетентности. Надо отметить, что бывают случаи, когда ожидания пациентов и их близких выходят за рамки компетентности больницы, больница их об этом информирует, предлагая и/или организуя и/или направляя пациента на получение специализированных услуг. Мы также сообщаем, что связались с людьми, которые подали жалобу".