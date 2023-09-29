Задержавшееся в Литве лето простится очень теплой погодой

В пятницу в Литве будет солнечно и тепло. На западе уже появятся дождевые облака, но осадков пока не ожидается. В Вильнюсе солнечно будет до самого вечера, температура поднимется до 24 градусов тепла.

В субботу, в последний день сентября, погода начнет меняться под воздействием активного атлантического циклона. Ночью Литва еще будет оставаться в теплой части циклона, поэтому температура будет летней 12–17 градусов. Около полуночи на взморье пойдут дожди. Осадков ночью не ожидается только на востоке страны.

В субботу днем над страной пройдет холодный атмосферный фронт, который вытеснит остатки тепла, придет похолодание. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, более интенсивные осадки ожидаются на юге и на востоке страны. В Жемайтии днем будет 17–19, в других районах 20–22 градуса тепла.