Задержавшееся в Литве лето простится очень теплой погодой

 
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Ruduo prie Žaliųjų ežerų Vilniuje.
Ruduo prie Žaliųjų ežerų Vilniuje.
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas

В Литве в этом году летняя погода задержалась до конца сентября, скоро грядут перемены, но в пятницу воздух еще прогреется до 21–26 градусов.

В пятницу в Литве будет солнечно и тепло. На западе уже появятся дождевые облака, но осадков пока не ожидается. В Вильнюсе солнечно будет до самого вечера, температура поднимется до 24 градусов тепла.

В субботу, в последний день сентября, погода начнет меняться под воздействием активного атлантического циклона. Ночью Литва еще будет оставаться в теплой части циклона, поэтому температура будет летней 12–17 градусов. Около полуночи на взморье пойдут дожди. Осадков ночью не ожидается только на востоке страны.

В субботу днем над страной пройдет холодный атмосферный фронт, который вытеснит остатки тепла, придет похолодание. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, более интенсивные осадки ожидаются на юге и на востоке страны. В Жемайтии днем будет 17–19, в других районах 20–22 градуса тепла.

В воскресенье погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются небольшие дожди. Ночью будет 8–13 градусов тепла, теплее будет у моря. Днем будет всего 14–19 градусов тепла.

В начале следующей недели погоду обусловят атлантические циклоны. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются небольшие осадки. Ночи будут холодными, а днем уже по-осеннему теплыми.

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