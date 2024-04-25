Задержаны лица, похищавшие из библиотек ценные книги

Подозревают, что члены этой организованной преступной группировки в мае 2023 года украли из читального зала Вильнюсской университетской библиотеки 17 книг, которые оценили в 440 000 евро.
По имеющимся данным, члены этой группировки крали книги в библиотеках Литвы, Германии, Польши, Латвии, Эстонии, и Швейцарии.
Были задержаны четверо подозреваемых граждан Грузии, проведены 27 обысков, обнаружено 150 книг, в их числе украденная из французской библиотеки, другие найденные книги проверят, чтобы выяснить их происхождение.
Операцию координировали Евроюст и Европол.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые похищали книги несколькими способами. Иногда они выдавали себя за исследователей, когда заказывали книги в библиотеках, назывались вымышленными именами. Пока одни члены группировки общались с библиотекарями, отвлекая их внимание, другие подменяли книги фальшивками. В иных случаях они просто совершали ограбление.
Поскольку от группировки пострадали библиотеки в разных странах, с ноября 2023 года Евроюст помогал обмену информацией и координировал действия сотрудников правоохраны.
В день задержания в операции участвовали больше 100 полицейских, в их числе четверо полицейских из Литвы.