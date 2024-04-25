Задержаны лица, похищавшие из библиотек ценные книги

Подозревают, что члены этой организованной преступной группировки в мае 2023 года украли из читального зала Вильнюсской университетской библиотеки 17 книг, которые оценили в 440 000 евро.

По имеющимся данным, члены этой группировки крали книги в библиотеках Литвы, Германии, Польши, Латвии, Эстонии, и Швейцарии.

Были задержаны четверо подозреваемых граждан Грузии, проведены 27 обысков, обнаружено 150 книг, в их числе украденная из французской библиотеки, другие найденные книги проверят, чтобы выяснить их происхождение.

Операцию координировали Евроюст и Европол.